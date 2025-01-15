新华社北京1月14日电（记者 温竞华）2024年，我国不断拓展国际科技合作，中外政府间科技合作协定达118个，“一带一路”联合实验室总数达70余家，国际大科学计划和大科学工程取得积极进展……

这是记者14日从全国科技工作会议上了解到的信息。

据介绍，当前，我国科技强国建设迈出坚实步伐，全社会研发经费支出稳居世界第二位，研发人员总量、PCT国际专利申请量连年居世界第一，集成电路、人工智能、量子信息等领域取得了一批新成果，科技创新对经济社会发展的支撑引领作用显著增强，全球创新指数排名位列第11位。

同时，我国开放创新环境持续优化。《国际科技合作倡议》面向全球发布，“一带一路”科技创新行动计划深入实施，第四批“一带一路”联合实验室启动建设。我国科学界牵头发起的“深时数字地球”“海洋负排放”国际大科学计划，国际成员分别达27个和58个。国际热核聚变实验堆核心部件、平方公里阵列射电望远镜首批中方实物贡献陆续交付。

2025年是全面落实全国科技大会精神、加快建设科技强国的关键之年。

据了解，我国将全面加强科技布局和攻关，全面启动新一轮科技体制改革，着力提升体系化科技创新能力。同时，2025年科技工作明确以下重点任务：

建立科技强国建设任务落实推进机制，研究编制“十五五”国家科技创新规划和专项规划，加快组织实施科技重大项目，加快建设国家战略科技力量，大力加强基础研究。促进科技创新和产业创新深度融合，加快培育壮大科技领军企业，推动科技赋能重点行业，构建科技金融体制机制，完善科技成果转化体系。系统部署新时期深化科技体制改革工作，统筹推进教育科技人才一体发展，系统建设各类科技创新平台，健全区域科技创新体系。扩大国际科技开放合作，深入推进“一带一路”科技创新合作，优化科技创新开放环境。

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