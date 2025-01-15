新华社首尔1月14日电 拒不配合执行对尹锡悦的逮捕令 韩国总统警卫处“底气”何来

新华社记者陆睿 刘天

本月3日，韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）对被停职总统尹锡悦执行逮捕令时遭总统警卫处阻拦，双方对峙数小时后未果。目前，警卫处处长朴钟俊辞职，韩国法院以涉嫌妨碍执行特殊公务为由发布针对代行处长职权的总统警卫处次长金成勋的逮捕令。

据韩国媒体推测，公调处将于15日凌晨再次执行对尹锡悦的逮捕令，预计仍将遭到总统警卫处抵抗。总统警卫处是何机构？有何职权？围绕警卫处引发何种争议？

是何机构

韩国总统警卫处负责总统警卫工作，承担保障总统绝对安全的职责，也是韩国唯一的警卫专职国家机构。

关于总统警卫处的组织、职务范围等事项，由单独制定的《总统等的警卫相关法律》作出规定。总统警卫处所属的3级以上公务员为高级公职人员，属于公调处的调查对象。

韩国总统警卫处的前身为1949年的景武台（现青瓦台）警察署。1963年朴正熙就任总统后，创立青瓦台警卫室，总统警卫从由警察负责转为直属于总统，警卫室实际上承担了“总统亲卫机构”的功能。

李明博政府时期，警卫室被划归总统秘书室管理，改称总统府警卫处。朴槿惠政府时期，该机构重新升级为总统警卫室，到文在寅政府时期，警卫室再次降为警卫处。

不过，无论名称是警卫室还是警卫处，其作为总统直属机构的基本框架始终未变，警卫处首长的任命是总统的专有权力。

存何争议

近日，韩国总统警卫处在尹锡悦逮捕令执行上拒不配合，在韩国舆论引发争议。

韩国《韩民族日报》指出，总统警卫处“依附于最高权力者威势”，缺乏制衡机制，有可能滥用权力。

近日，韩国在野党议员陆续发起提案，认为应废除总统警卫处，并将警卫工作移交至警察厅，或在警察厅下建立总统警卫局。

2023年，韩国政府曾尝试修改法令，赋予警卫处处长更多调查他人身份背景的权限，但未获成功。此外，韩国政府此前提交的2025年警卫处预算规模较2022年大幅增长43.4%。

韩国舆论认为，鉴于总统警卫处拒绝配合执行对尹锡悦的逮捕令，该机构已成为“总统近卫队”，推动总统警卫机构改革势在必行。

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