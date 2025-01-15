新华社基辅1月14日电（记者李东旭）德国国防部长皮斯托里乌斯14日在未提前宣布的情况下抵达乌克兰首都基辅访问。当天，俄罗斯和乌克兰继续用无人机袭击对方设施。

据乌克兰《欧洲真理报》14日报道，皮斯托里乌斯称，他此次访问将就进一步对乌克兰进行军事援助问题与乌方进行讨论。

据《乌克兰真理报》报道，14日凌晨，俄罗斯多个州遭到乌克兰大规模无人机袭击。该报援引俄媒体及俄地方官员在社交媒体发布的消息说，当日凌晨，喀山市的液化气基地疑似被乌无人机袭击，引发大火。布良斯克州、奥廖尔州的工业设施遭到大规模无人机袭击，部分设施受损。俄数个机场一度关闭以应对袭击。

乌克兰第14独立无人机团14日在社交媒体发文称，当天凌晨，他们再次袭击了俄萨拉托夫州恩格斯-2军用机场燃油库。该机场部署了俄军图-95MS和图-160战略轰炸机队，袭击导致燃油库起火。这是近期乌军对该机场燃油库发动的第二次袭击。

乌克兰空军14日在社交媒体发文称，当地时间13日晚6时30分至14日9时，俄军从罗斯托夫州、库尔斯克州、克拉斯诺达尔边疆区向乌境内发射了80架攻击型无人机。乌方拦截了部分无人机，有人员在袭击中受伤。

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