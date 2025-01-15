打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德防长突访乌克兰 俄乌继续展开无人机袭击

2025年01月15日08:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社基辅1月14日电（记者李东旭）德国国防部长皮斯托里乌斯14日在未提前宣布的情况下抵达乌克兰首都基辅访问。当天，俄罗斯和乌克兰继续用无人机袭击对方设施。

　　据乌克兰《欧洲真理报》14日报道，皮斯托里乌斯称，他此次访问将就进一步对乌克兰进行军事援助问题与乌方进行讨论。

　　据《乌克兰真理报》报道，14日凌晨，俄罗斯多个州遭到乌克兰大规模无人机袭击。该报援引俄媒体及俄地方官员在社交媒体发布的消息说，当日凌晨，喀山市的液化气基地疑似被乌无人机袭击，引发大火。布良斯克州、奥廖尔州的工业设施遭到大规模无人机袭击，部分设施受损。俄数个机场一度关闭以应对袭击。

　　乌克兰第14独立无人机团14日在社交媒体发文称，当天凌晨，他们再次袭击了俄萨拉托夫州恩格斯-2军用机场燃油库。该机场部署了俄军图-95MS和图-160战略轰炸机队，袭击导致燃油库起火。这是近期乌军对该机场燃油库发动的第二次袭击。

　　乌克兰空军14日在社交媒体发文称，当地时间13日晚6时30分至14日9时，俄军从罗斯托夫州、库尔斯克州、克拉斯诺达尔边疆区向乌境内发射了80架攻击型无人机。乌方拦截了部分无人机，有人员在袭击中受伤。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部