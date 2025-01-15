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美国司法部发布特朗普干预选举案报告 特朗普：“精神错乱”

2025年01月15日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月14日电　美国司法部14日凌晨发布一份特别检察官调查报告，称如果特朗普没有在2024年美国总统选举中胜出，他将在推翻2020年美国总统选举结果联邦案审判中被定罪。特朗普回应称此案检察官“精神错乱”。

　　这份报告的署名作者是日前从美国司法部离职的特别检察官杰克·史密斯。史密斯此前负责特朗普涉嫌推翻2020年美国总统选举结果案和不当处理政府机密文件案的联邦调查和诉讼。特朗普在这两个案件中均受到刑事犯罪指控。

　　史密斯在报告中称，特朗普煽动“国会山骚乱”，还故意散布关于2020年美国总统选举舞弊的虚假叙事。史密斯写道：美国司法部认为美国宪法禁止继续起诉总统，这一点是明确的。如果不是特朗普胜选并即将重返总统之位，特别检察官办公室认为，可采纳的证据足以在审判中对其定罪。

　　特朗普随即在社交媒体上进行回应，炮轰史密斯“精神错乱”。特朗普写道：史密斯是一个差劲的检察官，无法在2024年美国大选投票日前让他手中的案件得到审理，而我在选举中大获全胜。

　　2024年美国总统选举结果出炉后，史密斯向美国联邦法院递交材料，放弃指控特朗普。史密斯在文件中表示，美国宪法规定，候任总统就职前，针对其的刑事诉讼应终止。司法部根据这一规定作出放弃诉讼程序的决定。特朗普将于本月20日宣誓就职美国总统。

(责编：崔译戈、崔越)

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