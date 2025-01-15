新华社金边1月14日电 题：柬埔寨媒体人士：新疆的发展成就远超想象

新华社记者吴长伟

柬埔寨新闻部顾问、柬埔寨新闻社副社长乔占达拉日前在接受新华社记者采访时说，在新疆，他目睹了中国快速、健康的高质量发展。“新疆的发展成就远远超出我的想象。”

乔占达拉2024年10月到访新疆，参加第六届世界媒体峰会。这次旅行出乎他的意料：“这是我第一次到访，没想到新疆这么发达、这么漂亮，有这么丰富的美食和文化艺术。”

乔占达拉说，他到了新疆可以用“大开眼界”来形容。新疆是许多民族的共同家园，每个民族都有独特的传统、服饰、音乐和舞蹈。在伊宁市喀赞其民俗旅游区，他与维吾尔族群众一起载歌载舞。“中国为保护和弘扬维吾尔族传统音乐、舞蹈和美食等民族文化做了很多努力，这些文化都是新疆特色的一部分，这种文化体验让人着迷，从建筑、商铺、群众的身上，我感受到了这座‘蓝色之城’的美好。”

他说，乌鲁木齐、伊宁和喀什等城市的基础设施升级提高了当地居民的生活水平，人民安居乐业，增加了这些地区对游客和投资者的吸引力。新疆的经济发展、基础设施建设、文化和生态保护都令他吃惊。

在参观新疆风能、太阳能发电场后，乔占达拉对这些清洁能源发电场的规模之大、技术之新印象深刻。“我观察到，中国在基础设施和清洁能源方面都经历了变革性发展，中国高度重视绿色发展，无论我走到哪里，都能看到绿色项目的足迹。新疆的高质量发展表明，中国致力于依靠新疆独特的文化和地理优势实现该地区的现代化。”

他说，新疆具有重要地理优势，随着中国对高铁、高速公路和机场等交通基础设施的大规模投资，新疆交通更加便利，进一步融入全球供应链。

乔占达拉说，新疆的新技术、新产业、新业态对世界上很多地方的发展都具有借鉴意义。他表示，希望以后可以与中国企业加强合作，进一步提高柬埔寨的可持续发展能力。

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