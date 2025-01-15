新华社北京1月14日电 题：“China Travel”同比上升112.3%！来过，就会爱上

新华社记者任沁沁、刘硕

继“City不City”之后，“周五下班去中国”成为海外游客新潮流。

14日，国家移民管理局发布最新数据：2024年，6.1亿人次出入境，同比上升43.9%；全国各口岸免签入境外国人2011.5万人次，同比上升112.3%。数据实证“China Travel”潜力无限。

中国游的“流量密码”何以持续？

——越开放，越蓬勃。

持续释放开放诚意，“免签朋友圈”持续扩容，全面取消签证预约制度、扩大免采指纹范围，“老外”申请免签更“丝滑”了。

过境免签政策不断优化。240小时过境免签、外国旅游团乘坐邮轮入境免签、扩大59国人员免签入境海南事由、9个枢纽机场实施24小时直接过境免办查验手续……18项便利外国人来华政策举措令人目不暇接。

上海，2024年456万人次外国人出入境，是2023年全年的2倍。其中，免签入境外籍人员数量167万人次，是2023年全年的4.7倍。各大网红景区街区，挤满了“打飞的”来沪短期旅行的外国游客。日本游客久保正笃说：“以前办理中国签证要提前一个半月；如今说走就走，周末游、短途游十分便利。”

浦东国际机场边检入境查验大厅，旅客有序排队候检。（上海边检总站供图）

——越中国，越吸引。

不断挖掘、提升自我价值，古老的东方文明、活力的现代街区，市井的“烟火气”、酷炫的高科技，无不给外国游客带来耳目一新的体验。文旅产业大幅提升的产品供给能力、良好的服务品质和口碑效应，也提高着中国的旅游竞争力。

各大城市、有关部门铆足了劲儿，与旅客“双向奔赴”，打通旅游体验的“最后一公里”。语言不通？各种外文指示牌、文旅资讯随处可见。支付难？支付宝、微信、银联等移动支付平台持续优化支付友好度。预约难？更多景点实行免预约。

——越走近，越喜欢。

山川风物四时景，万千气象满目新。北方的冰雪世界、南方的热带海滨、东部的繁华都市、西部的高原山川……波澜壮阔的中国画卷里，有源远流长的中华文明，有生机勃勃的发展气韵。

一个形神兼备的中国，真实、立体，谁不爱？

北京口岸入境游持续火热。仅2024年12月20日至31日，入境外国人达10.8万人次，环比增长43%，是去年同期的1.7倍。

“从北京乘坐高铁G51到重庆吃火锅，旅程非常舒适。”一位比利时博主在社交媒体分享了通过“过境免签240小时政策”快捷入境中国的旅游体验。

2024年12月12日，外国游客在北京什刹海乘坐人力三轮车观光。新华社记者 鞠焕宗 摄

社交媒体语境下，海外社交平台上，各种“China Travel”主题自带流量，海外博主们既是中国文旅产品的消费者，也是中国故事的讲述人、传播者。

来过，就会爱上。

中国之美熠熠生辉。这是国际社会对中国文化的认同，也是持续扩大高水平开放的中国为世界展示的新风采。

(责编：崔译戈、崔越)