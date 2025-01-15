新华社首尔1月15日电（记者陆睿）韩国警方15日上午使用梯子越过总统警卫处设置的阻拦车辆，突破第一道防线，进入总统官邸区内部，执行对被停职总统尹锡悦的逮捕令。

据悉，当天有1200余名警察和40余名高级公职人员犯罪调查处（公调处）调查人员参与执行逮捕令。警方当天还表示，将同时执行对代行处长职权的总统警卫处次长金成勋等人的逮捕令。

另有消息说，此次针对尹锡悦的逮捕令有效期至1月21日，且在凌晨或夜间均可执行。

韩国代总统崔相穆当天就执行对尹锡悦逮捕令一事表态说，要防止国家机关之间发生“物理冲突”，如出现不幸事件将严肃追责。国家机关之间的冲突将对国民信任和国际社会评价造成不可逆的损害，希望相关机构在执法过程中能够作出审慎判断，并采取负责任的行动。

当地时间4时20分左右，韩国公调处车辆抵达位于首尔龙山区汉南洞的总统官邸前，但遭到聚集在官邸外的大批尹锡悦支持者的阻拦。同时，执政党国民力量党30余名议员和尹锡悦律师团也在总统官邸前与调查人员发生对峙。在此过程中，出现1名受伤人员，已被消防部门移送就医。受伤人员身份尚不清楚。

(责编：胡永秋、杨光宇)