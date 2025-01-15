​本报记者 刘 赫 牛瑞飞 刘军国

比利时商场销售的取暖产品，很多是中国制造。

本报记者 牛瑞飞摄

每年9月到次年2月，是北半球取暖器需求量增长的高峰期。来自中国的各类取暖产品受到欧洲消费者青睐。在抖音海外版上，“取暖器”相关标签的视频播放量超过8亿次。欧洲市场反馈，中国取暖产品功能多样、小巧便携、性价比高，极大满足了不同顾客的日常生活需求。

节能实惠型产品受青睐

热水袋成为当地人节日礼品新选择

“这款产品来自中国浙江，轻便、功率低，在外壳和性能上做了安全防护，很受顾客欢迎。”在德国首都柏林市中心的一家电器卖场，品类部经理亚历山大·韦斯霍夫指着一款小巧的白色圆柱形可折叠暖风机对记者说，“随着冬季来临，取暖设备需求增长。我们目前在售的取暖类产品多达数十种，其中超过一半为‘中国制造’。”接受记者采访的一些德国消费者表示，相比传统的取暖方式，越来越多人选择低耗能、经济实惠的取暖设备，中国产品是很好的选择。

来自中国的取暖设备品类繁多。例如，接上USB即可使用的智能暖手袋、暖脚宝、发热围巾等，兼具美观、便携和节能属性，深受年轻消费群体喜爱。在比利时，圣诞节期间带有节日元素的取暖设备纷纷上市。很多商店的货架上摆满了来自中国的各式各样的热水袋，价格实惠。“中国制造的热水袋种类繁多，很多漂亮别致的热水袋成为当地人节日礼品的新选择。”一家商店的营业员对记者表示。

中国取暖产品在欧洲市场脱颖而出，离不开中国厂商对市场需求的精准和细分把握。一款来自广东的智能电暖器，采用人工智能温控技术，可根据用户作息习惯调整温度，在亚马逊德国网站获得4.8分的高评分，许多用户称其为“冬天的理想伴侣”。布鲁塞尔一家水疗按摩店负责人介绍，按摩店对取暖有很高的要求，经过多方比较，她选中了来自中国的带加热功能的按摩床，“不少顾客体验后都对其称赞有加”。

“欧洲消费者更加关注产品的节能和安全属性。”中广电器集团海外营销中心总经理刘丽萍表示，不同地域的消费者需求会有差异。在制定海外市场战略时，集团会因地制宜、深挖市场需求，与本土专业经销商合作，找到更适合当地的产品和解决方案。

技术和创新能力作支撑

热泵产品销量约占欧洲市场60%的份额

欧盟统计局数据显示，欧盟消耗的所有能源中约有50%用于供暖和制冷，其中70%以上来自以天然气为主的化石燃料。近年来，由于欧洲能源价格大幅上涨，欧洲消费者开始选择更加节能环保的采暖设备。其中，空气源热泵成为当前流行的清洁取暖方式之一。

空气源热泵通过吸收空气中的热量，将热能传递到水中，用于家庭供暖、热水供应等，既绿色环保又经济高效。根据国际能源署的数据，从传统燃气锅炉转换为热泵的家庭可以大大节省能源费用，欧洲一个家庭平均每年可节省900美元左右。因此，欧盟持续出台支持措施，鼓励民众购买和安装热泵等节能取暖设备。欧洲热泵协会数据显示，2023年德国、比利时和荷兰是欧洲热泵安装量增长最快的国家，同比增长分别达58.5%、72.2%和43.4%。

目前，中国已成为欧洲空气源热泵的主要供应地之一。据中国家用电器协会统计，凭借高品质产品和服务，中国热泵产品销量持续增长，约占欧洲市场60%的份额。据中国机电商会的统计，2024年前三季度，中国家电产品对欧洲市场累计出口258亿美元，同比增长13%，其中海尔、美的等中国品牌的空气源热泵产品表现突出。

刘丽萍举例说，通过持续增加研发投入，中广电器最新推出的空气源热泵产品不仅提高了热能转化效率，还提升了智能化水平，可在零下25摄氏度的低温环境高效运行，通过物联网管理云平台实现远程调节、温度可控，带动了海外订单不断增加。

比利时一家销售空气源热泵的商家表示，中国品牌热泵产品质量好、性能可靠，还提供多样选择来满足不同需求，不论是家用还是商用，都有高效的解决方案。一位正在购买中国产品的比利时顾客表示：“中国拥有世界上最齐全的产业链，中国家电零部件供应丰富，电器品质肯定好。”

不断提升中国品牌竞争力

让更多产品从“网红”到“长红”

被称为“小家电之都”的浙江慈溪，是中国最大的小家电产业集聚区，这里有2000多家家电整机企业、近万家配套企业。数据显示，全球约60%的小家电是“慈溪造”，同时，慈溪还是全球最大的电熨斗、取暖器、插座等小家电生产基地，市场规模达千亿元人民币。当地100多家取暖器企业所生产的产品，出口量占全国近1/3。据慈溪海关统计，2024年1—11月份，慈溪取暖器出口34.4亿元人民币，占全国取暖器出口总额的24.9%，出口排前五位的国家和地区分别为欧盟、美国、俄罗斯、英国和韩国，出口额分别为11.8亿元、4.6亿元、3.7亿元、3.3亿元和1.5亿元人民币。

宁波市更新电器实业有限公司是一家专业生产高端电壁炉的出口企业，欧美市场占公司出口总量九成以上。该公司外贸部经理李强介绍，2024年公司取暖器出口1.2亿元人民币，同比增长12%。“2024年，欧洲国家的取暖器需求有所反弹，单单一家英国客户就下了2.5万台、货值120多万美元的电壁炉订单。”

“对于取暖产品企业来说，春夏季节主要是做好产品生产，秋冬时节主攻销售，但是近年来在秋冬季节我们仍需备货”。位于浙江余姚的宁波鸿升壁炉有限公司总经理沈鸿介绍，最近几年来，尤其是2024年以来，公司壁炉销售数据不断攀升，“按照去年销量储备的货品已经不足，所以我们的生产线并未停工，一直在有序排产”。

随着欧洲市场能源转型加快，中国取暖设备如何抓住机遇，让眼下的出口热度转化为长期的增长动力，让产品从“网红”到“长红”？

“企业必须要在技术升级、产品创新方面多下功夫。”沈鸿表示，近年来，公司加大科技研发投入，在产品的加热速度、温度稳定性、能源效率等方面有了很大提高，均达到行业内的较高水平。

有业内人士分析指出，从长远来看，加强自主品牌建设、拓展区域品牌认可度、夯实用户群体基础是中国家电企业“走出去”的重要路径。中国外贸企业应敏锐把握市场需求，想方设法加大研发、提高品质，打造更多具有技术竞争力的产品，更好展示中国制造的创造力。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)