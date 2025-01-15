本报记者 岳林炜

“中国政府坚持不懈推动高水平对外开放、实现高质量发展，进一步增强了中国市场对外资企业的吸引力，为外资企业持续深耕中国市场、实现合作共赢创造更多良机。”施耐德电气执行副总裁尹正日前接受本报记者专访时表示。

施耐德电气于1987年进入中国，是中国改革开放的见证者、参与者和受益者。尹正长期负责施耐德电气在中国和东亚其他地区的业务，他表示，中国市场规模持续扩大，产业链供应链体系愈加完善，人才红利加速显现，为施耐德电气深耕中国市场提供了良好发展环境。

近年来，施耐德电气持续加大在华投资，拓展中国市场业务布局：2023年，施耐德电气无锡绿色智慧产业园破土动工；2024年，施耐德电气中国及东亚地区最大的创新实验基地“金山创新实验园区二期”正式落成……施耐德电气的合作对象覆盖油气化工、基础设施、机械制造、生命科学、交通、海事、水务环保、钢铁冶金等多个行业。“施耐德电气在华‘朋友圈’持续扩大，产业生态影响力不断增强。”尹正表示，作为全球发展重要引擎，中国拥有前景广阔、活力无限的市场，施耐德电气持续看好中国市场的发展前景，在华发展信心不断增强。

“中国政府大力推动科技创新与产业创新融合发展，科技创新转化速度之快、对创新产品的应用需求之大令人瞩目。这正是公司在中国市场创新成果不断涌现的重要原因。”尹正表示，中国不仅是施耐德电气全球第二大市场和四大研发基地之一，更是公司技术创新的主要来源地。施耐德电气在中国推出的多项新产品、新服务中，不乏“中国原创、中国首发”的产品和解决方案。中国研发团队不仅引领新产品开发，更向全球市场输出大量优秀研发管理人员，实现从“在中国，为中国”迈向“在中国，惠世界”。

“中国持续推进创新，促进产业链转型升级，各行业数字化和绿色低碳‘双转型’正不断加速。”尹正介绍，施耐德电气在第七届进博会上围绕“双转型”主题，重点展示了“未来工业”和“绿色能源管理”两大领域技术创新。中国积极培育发展新质生产力，中国创新环境将进一步优化，更加丰富的创新场景、创新平台和创新要素将被激发，这为包括施耐德电气在内的众多企业提供创新沃土。“未来，我们将携手更多伙伴共享发展新机遇。”尹正说。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)