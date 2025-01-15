——访世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉

本报记者 李志伟

“美中关系对于世界极其重要，加强美中合作将给世界带来稳定和可预见的红利。”世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉近日接受本报记者专访时表示，很多人都期待美中关系缓和，并希望这一势头能在未来几年持续下去。

瓦吉拉认为，一个良好、健康的美中关系不仅对两国人民有利，也有利于整个世界。“如果说稳定是一个国家发展的先决条件，那么对整个世界而言，稳定则是更加重要的先决条件。”瓦吉拉表示，不论是北京的京深海鲜市场，还是美国西海岸向中国运输大豆的港口，抑或是肯尼亚内罗毕的购物中心，都需要稳定的外部环境，以便规划未来的工作，而美中合作则是世界稳定之源。

“美国和中国都是全球主要经济体，对世界经济发展具有举足轻重的作用。和许多人一样，我期待美中两国抓住一切机会，在经贸、科技等领域相向而行。”瓦吉拉表示，美中加强经贸合作将为两国和世界经济增长注入强劲动力。“如果我们乐见国际贸易为经济增长提供动力，那么当经济全球化遭遇逆风时，我们就不应退回到贸易保护主义。”他说，“我们成立了世界贸易组织来规范贸易。如果大家都致力维护世界贸易组织规则，这将有利于整个世界。”

2023年11月，中方宣布未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。一年多来，已有近1.5万名美国青少年通过该项目来华。瓦吉拉认为，与贸易和投资一样，美中青少年之间的交流有着深远意义，将播撒下友好与合作的种子。“这样的交流可以增进人们对彼此的了解。”瓦吉拉说。

2024年的中国之行给瓦吉拉留下了深刻印象。他表示，北京的城市建设充满活力，中国式现代化令人印象深刻。在中国，他感受到了古老与现代交融的魅力，这值得世界其他地方借鉴。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)