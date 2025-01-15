新华社北京1月14日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅14日在京分别会见由日本自民党干事长森山裕、公明党干事长西田实仁率领的日本执政党代表团和来华出席首次中越外交部战略磋商的越南常务副外长阮明羽。

会见日本执政党代表团时，王毅表示，去年11月，习近平主席同石破茂首相会晤，就全面推进中日战略互惠关系、致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系达成重要共识。当前，中日关系面临改善发展的重要契机。希望双方用好执政党交流机制平台，为中日关系发展发挥积极作用。

日方表示，愿同中方共同落实两国领导人共识，加强执政党对话，推动各领域务实合作取得具体成果。

会见阮明羽时，王毅表示，今年是中越建交75周年暨人文交流年。中方愿同越方一道，密切高层交往，深化战略互信，拓展互利合作，服务各自社会主义现代化建设事业，推动具有战略意义的中越命运共同体建设迈上新的台阶。

阮明羽表示，越方始终把对华关系作为头等优先和战略选择，愿同中方共同推动越中命运共同体建设取得更多实质进展。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 03 版）

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