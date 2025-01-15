中企承建的下凯富峡水电站已累计发电超105亿千瓦时——

本报记者 韩 硕 周 輖

下凯富峡水电站大坝。

何箬楠摄

驱车从赞比亚首都卢萨卡向南行驶，一路颠簸近两个小时，便抵达矗立于群山峡谷之间的下凯富峡水电站。

水电站的发电厂房里，赞比亚电气工程师吉福特·卡潘达正在仔细巡检5台发电机组运行状况。他至今仍记得首台机组并网发电当日的场景——阳光下，奔涌的河水沿着大坝倾泻而下，一道彩虹在水雾中升起，蔚为壮观。“作为项目参与者，那一刻，我感到无比幸福和荣耀。”卡潘达说。

作为中赞高质量共建“一带一路”旗舰项目，下凯富峡水电站是40多年来赞比亚最大的基建项目。“下凯富峡水电站是赞中友好的最新例证。这个非比寻常的项目，有力促进了赞比亚的经济社会发展。”赞比亚总统希奇莱马表示。

提升全国电力供应近40%

赞比亚境内河流众多，水力资源丰富。然而，因水电产业投资和基础设施建设不足，赞比亚全国仅有约25％的城市人口和约3％的农村人口有稳定的电力供应，经济发展受到严重制约。

下凯富峡水电站由中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）承建，总装机容量750兆瓦。2021年6月，下凯富峡水电站首台机组并网发电；2023年3月，水电站5台机组全部实现并网发电。截至2024年12月底，下凯富峡水电站累计发电超105亿千瓦时，源源不断地向赞比亚及南部非洲电网输送电力。

“我们这儿，停电在以前可谓是家常便饭，大家的日常工作和生活因此大受影响。”项目司机克劳达斯·姆汤加说，“如今，我们的电力供应有了更多保障，是水电站让我们的生活变得更美好。”

“下凯富峡水电站担负着赞比亚电网的调峰和调频作用，全国电力长期短缺的状况得到极大缓解。”赞比亚国家电力公司总经理维克多·马巴尼表示，水电站的建成和运营提升赞比亚全国电力供应近40%。

下凯富峡水电站项目业主技术经理斯蒂芬表示，下凯富峡水电站不仅能满足赞比亚的用电需求，还能支持南部非洲的电力供应，向马拉维、纳米比亚、津巴布韦等国家出口电力，“助力赞比亚成为南部非洲的电力中心，促进区域整体可持续发展”。

“下凯富峡水电站为赞比亚发展新能源产业提供了良好基础，为赞比亚实现绿色低碳发展、应对气候变化作出贡献。”马巴尼说，水电站累计减少二氧化碳排放超过937万吨。

创造就业岗位约1.5万个

姆汤加自幼在项目所在的卡富埃镇长大，望着眼前的大坝，他感慨道：“中国企业帮助修路、筑坝、盖厂房……我一点点见证了这里发生的翻天覆地的变化。”

据介绍，项目施工期间为当地创造约1.5万个就业岗位，带动当地建材业、商贸业、运输业及采矿业的发展。“感谢中国企业，帮助我们国家实现了多年来的梦想，为许多赞比亚人提供了就业机会，增加了当地居民的收入，提高了生活质量。”卡潘达说。

“项目还创办了培训学校，助力培养更多当地管理和技术人员。”卡潘达介绍，截至目前，项目已培养322名高级技术员工，其中31名学员取得国际焊工从业资格证书，81名学员取得国家从业资格证书，5名优秀学员被选派到中国高校留学深造并获得全额奖学金。

2019年，作为5名赴华留学员工之一，卡潘达赴中国河南、上海等地学习电气工程等技能。通过一年学习，他不仅掌握了技能知识，还学会了简单的中文交流。“那是一段无比珍贵美好的时光。通过学习，我有了更好的发展前景。”卡潘达说。

在卡潘达看来，来到水电站工作让自己开阔了眼界，提高了技能，也为国家建设贡献了力量。“我们都希望能为赞比亚的发展作出自己的贡献。”卡潘达说，“相信通过不断深化与中国的合作，赞比亚的发展步伐将越来越快。”

当地政府依托电站建设新小镇

早晨8时，迎着晨曦，读书声琅琅。

查桑塔中学坐落于群山之中。站在高处俯瞰，绿色屋顶、鹅黄色墙面的教学楼整齐排列。2023年11月，这所中学作为下凯富峡水电站项目的配套设施交付当地政府。

教学楼里的展板上，孩子们用彩笔绘出一幅幅美丽图画，讲述着对未来的期盼。得知记者一行来自中国，13岁的卡拉迪斯兴奋地拉着我们说：“我们的学校很漂亮，各项设施都很先进，在这儿上学很幸福。”

计算机室、科学实验室、艺术与家庭教学室、金属与木工车间、图书馆、多功能厅、宿舍楼……查桑塔中学功能齐全，可满足500名学生上学需求。“这所学校增加了周边地区儿童受教育的机会。孩子们是国家的未来，他们接受高水平的教育培养，不仅将获得改变生活的能力，也壮大了赞比亚的人才队伍。”查桑塔中学校长希尔达·姆维姆巴表示。

“下凯富峡水电站的投资者和建设者为这所学校的建成作出了贡献，我们为此感到骄傲。”赞比亚教育部部长道格拉斯·夏卡利玛表示。

依托下凯富峡水电站，当地政府规划建设了一个约5000人口的小镇。除了学校，中国电建还配套建设了水电站职工住宅区、进场道路等，并为村民打井、修路、架桥。

跟着项目组，姆汤加这几年几乎跑遍了中国电建在赞比亚承建的各个项目。姆汤加说：“机场、公路、水电站……在中国的帮助下，这些年来，赞比亚的基础设施越来越好，我们的生活也越来越便利。”如今，卡潘达的3个孩子在卢萨卡上学，家人也住进了新房子。“赞中共建‘一带一路’项目极大改善了我们一家的生活，感谢它给我们带来的巨大变化。”卡潘达说。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)