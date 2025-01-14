新华社北京1月14日电 1月14日，中日执政党交流机制第九次会议在北京举行，中国共产党和日本自由民主党、公明党代表出席。

双方认为，中日执政党交流机制2006年举行首次会议以来为推动中日关系发展发挥了重要政治引领作用，欢迎该机制会议时隔6年3个月重启并再次举行。

双方围绕“大变局下中日关系——执政党的使命和担当”这一会议主题，就世界动荡变革背景下中日两国为维护以国际法为基础的国际秩序应当承担的重要责任和发挥的作用进行了坦诚交流。双方就增进相互信任、扩大人文交流、深化互利合作进行深入讨论，坦率交换了意见。

双方同意按照两国领导人指明的方向，坚持中日四个政治文件确立的各项原则，共同努力全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。为此，两国执政党将继续加强对话。

双方确认无论中日关系面临何种局面，都要保持密切对话沟通，加强两国政党、政要及青年政治家交往，增进相互理解和信任，为改善发展中日关系，构建建设性、稳定的中日关系夯实政治基础。

双方围绕福岛核污染水排海和日本水产品进口等问题交换了意见，同意推动落实两国政府达成的共识，加速沟通和磋商，妥善处理各自关切。

双方确认继续通过执政党交流推动两国务实合作取得成果，原则同意今年秋天在日本举行中日执政党交流机制第十次会议。

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