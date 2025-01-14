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外交部：坚决反对美方发布人工智能出口管制措施

2025年01月14日17:40 | 来源：新华网
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新华社北京1月14日电（记者冯歆然）针对拜登政府13日发布人工智能相关出口管制措施，外交部发言人郭嘉昆14日在例行记者会上答问时表示，中方对此坚决反对，将采取坚定措施维护中国企业正当合法权益。

郭嘉昆说，美方泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、武器化，滥用出口管制，恶意打压中国，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重影响全球产供链稳定，严重损害中美两国和各国工商界利益。

“人工智能是全人类的共同财富，不能成为‘富国和富人的游戏’，制造新的‘发展鸿沟’。”郭嘉昆说，美方为维护霸权，在人工智能领域也开始搞“三六九等”、分“远近亲疏”，其根本目的是剥夺包括中国在内广大发展中国家科技进步、实现发展的权利。

郭嘉昆表示，美方这种“绊脚石战略”违背各国推动人工智能向善发展的共同利益，引发各界对美国发起“科技新冷战”的担忧。不少美国科技企业和产业协会已明确反对拜登政府有关举措。

“中国是人工智能全球治理的积极倡导者和践行者。”郭嘉昆说，中方提出《全球人工智能治理倡议》，推动联合国大会协商一致通过人工智能能力建设决议，成立了人工智能能力建设国际合作之友小组。

“中方将继续与各方一道，坚持开放而不筑墙、互通而不脱钩、平等而不歧视，打造开放、包容、普惠、非歧视的人工智能发展环境，让人工智能红利惠及所有国家。”他说。

(责编：卫嘉、白宇)

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