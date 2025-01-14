新华社加沙1月14日电 热点问答｜加沙停火谈判能达成协议吗

新华社记者段敏夫 马晓成 黄泽民

数月来，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）及相关方在卡塔尔和埃及就加沙地带停火举行多轮谈判。本月3日，加沙地带停火谈判在多哈重启，巴以双方近日均对停火协议释放积极信号。

谈判最新进展如何？巴以双方对此作何表态？“积极信号”原因何在？达成停火仍有哪些难点？

最新进展如何

据《以色列时报》13日报道，以色列外长萨尔当天表示，以色列与哈马斯正在进行的加沙地带停火谈判取得了进展。

萨尔说，以色列想要就交换被扣押人员达成协议，目前已有进展。他未透露谈判的具体时间表。

另据《耶路撒冷邮报》13日报道，有关停火的三阶段框架“已经明确”，目前各方正在等待哈马斯回应。报道援引一名以色列官员的话说，事情正朝着积极的方向发展，但必须“小心谨慎”。

巴勒斯坦消息人士13日说，哈马斯当天对加沙地带停火协议草案作出积极回应，希望尽快达成停火，结束巴勒斯坦人民的苦难。

谈判如何展开

加沙停火谈判目前正在多哈进行。按以色列总理内塔尼亚胡的决定，以方派出了高级谈判代表团，成员包括以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚、以国家安全总局（辛贝特）局长巴尔、以方被扣押人员问题负责人阿隆和内塔尼亚胡的政治顾问法尔克。哈马斯谈判代表团由高级官员哈利勒·哈亚率领。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆13日在多哈会见了由哈亚率领的哈马斯谈判代表团。当天，塔米姆还与美国总统拜登通电话讨论加沙局势，并在多哈会见美国候任总统特朗普的中东问题特使威特科夫和美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克。塔米姆表示，卡塔尔致力于促进地区稳定，并为和平谈判提供便利。

此外，内塔尼亚胡12日与拜登通电话，双方讨论了有关加沙地带停火的“谈判进展”。

“积极信号”何在

分析人士普遍认为，巴以双方都有尽快停火的需求，这使谈判有所进展。

以色列方面，新一轮巴以冲突延宕一年有余，拖缓了以色列经济增长，拉低其主权信用评级，旅游业、建筑业和农业遭受打击，国内反战情绪升温，内塔尼亚胡面临的政治压力不断加大。

巴勒斯坦方面，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.6万巴勒斯坦人死亡，近11万人受伤。联合国有关机构统计显示，冲突已导致加沙地带67.6%的农业用地遭破坏，加沙地带至少87%的学校建筑受损。总体而言，约80%的加沙地带人口依赖人道援助，成千上万人面临饥饿和疾病威胁。分析人士认为，哈马斯在新一轮巴以冲突中遭受严重打击，加沙地带遭到严重破坏亟待重建，哈马斯方面也希望适当妥协让步换取国际社会和美方的更多重建支持。

外部因素方面，联合国安理会和卡塔尔、埃及等国持续斡旋推动巴以停火，特朗普和拜登分别通过遣使和通话的方式同以色列商讨加沙地带停火谈判的相关进展。

美国媒体分析，美方希望在本月20日新一届政府交接权力前实现巴以停火。特朗普曾多次警告，如果哈马斯在他就职前仍未释放以方被扣押人员，哈马斯将付出“巨大代价”。

停火难点在哪

目前，加沙地带军事冲突仍在持续。

巴勒斯坦加沙地带民防部门发言人马哈茂德·巴萨勒13日说，以色列军队当天轰炸加沙地带多地，造成至少45人死亡。以色列国防军13日发表声明说，5名以军士兵当天在加沙地带北部的战斗中死亡，另有8名士兵重伤。

2024年12月，以色列与哈马斯也曾就停火谈判释放积极信号，双方均表示围绕停火和互释被扣押人员取得进展，“前所未有地接近达成协议”。然而，协议最终并未达成，双方互相指责对方阻碍停火进程。美国阿克西奥斯新闻网援引一名以色列官员的话说，双方都想打破僵局，但都不愿作出重大让步。

分析人士认为，以色列的目标是彻底摧毁哈马斯的军事能力；而哈马斯则要求解除对加沙地带的封锁，释放巴勒斯坦在押人员，双方在停火期限、以军撤离加沙地带、释放在押人员等问题上仍需“相互妥协与让步”。此外，尽管国际调停持续进行，但中东地区复杂的地缘政治局势造成的“信任缺失”给达成停火协议带来更多不确定性。

(责编：崔译戈、崔越)