新华社圣地亚哥1月13日电（记者朱雨博）智利第十四届“未来大会”13日在首都圣地亚哥开幕。正在中国空间站执行任务的神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东和王浩泽发来视频，预祝大会取得圆满成功，并表达了中国和智利及拉美携手探索宇宙奥秘的美好愿望。

本届大会主题为“我们想成为什么样的人类”。智利总统博里奇当天出席开幕式并发表讲话说，“未来大会”是一场关于科技、政治、伦理的讨论，邀请人们思考技术进步与人类发展方向之间的关系。

开幕式上，蔡旭哲、宋令东和王浩泽在中国空间站通过视频向大会参与者问好。他们说，中国空间站是开展空间科学研究的重要平台，也是开展国际合作的绝佳舞台。欢迎智利科学家更多参与中国空间站的研究项目，共同为人类和平利用太空作出贡献。期待更多拥有太空梦的智利和拉美年轻人加入探索宇宙奥秘的伟大事业。

智利参议员弗朗西斯科·查万在开幕式现场接受新华社记者采访时说，中国一直是“未来大会”的战略伙伴。不仅有中国学者参与大会，两国还不断加深科技创新领域合作，本次中国航天员送上的祝福就是一个例证。

“未来大会”是智利以及拉美地区最重要的科学传播活动之一，创立于2011年。今年的大会于1月13日至18日举行，邀请40多个国家和地区的上百名科学家开展科普讲座，其中包括4名中国学者，内容涵盖人工智能、环境保护、太空探索、科学伦理、智慧城市等。

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