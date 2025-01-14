新华社首尔1月14日电 新闻背景｜尹锡悦弹劾案进展时间线

新华社记者冯亚松

韩国宪法法院14日就被停职总统尹锡悦弹劾案举行第一次正式辩论。当天的正式辩论因尹锡悦缺席庭审，持续4分钟左右便结束。韩国宪法法院当天宣布，定于16日举行第二次正式辩论。以下是尹锡悦弹劾案进展重要节点的时间线：

——2024年12月3日，尹锡悦在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令，表示此举是为了铲除“从北势力”，维护“自由宪政秩序”。

——2024年12月4日，韩国国会凌晨召开会议，通过了要求解除戒严令的决议案。韩国国会议长室表示，随着解除戒严令决议案的通过，紧急戒严令无效。最大在野党共同民主党在国会召开紧急议员会议并发表决议文说，尹锡悦应立即主动辞职。

——2024年12月7日，韩国国会当天下午就尹锡悦弹劾动议案进行表决，因参加投票的议员人数不足，动议案未获通过。

——2024年12月8日，韩国检方表示，已将尹锡悦作为嫌疑人立案调查。

——2024年12月10日，韩国国会当天在全体会议上，以191人赞成、94人反对、3人弃权的投票结果，通过了要求迅速逮捕尹锡悦等8人的决议案。

——2024年12月14日，韩国国会当天下午就针对尹锡悦的第二次弹劾动议案进行表决，以204票赞成通过动议案。随后，弹劾案被提交给宪法法院审理，审理过程最长180天。

——2024年12月27日，韩国宪法法院举行尹锡悦弹劾案首次审前听证会，启动案件审理程序。尹锡悦本人没有到场。

——2024年12月30日，韩国首尔西部地方法院以涉嫌发动内乱和滥用职权为由，对尹锡悦发布逮捕令。这是韩国宪政史上首次对现任总统发出逮捕令。

——2025年1月3日，韩国高级公职人员犯罪调查处上午试图进入总统官邸执行对尹锡悦的逮捕令。因遭到警卫处人员阻拦，逮捕令于当天下午暂停执行。

——2025年1月14日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行第一次正式辩论。目前，宪法法院确定了5次辩论日期，分别是1月14日、1月16日、1月21日、1月23日和2月4日。

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