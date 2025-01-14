新华社北京1月14日电（记者白鑫雨）1月14日，中国人民对外友好协会与格林纳达驻华使馆在京共同举办招待会，庆祝中国与格林纳达复交20周年。全国人大常委会副委员长郝明金、格林纳达总理米切尔出席招待会并致辞。

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