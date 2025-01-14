新华社洛杉矶1月13日电（记者高山）洛杉矶地区的山火已持续燃烧近一周，超过1.4万名来自各方的应急人员正在加紧展开灭火行动。美国加利福尼亚州管教改造局13日证实，当天上午有近800名囚犯参与灭火。但是，这些“囚犯消防员”待遇之低引发美国舆论关注。

加州管教改造局当天在社交媒体上说，“囚犯消防员”已在南加州火灾一线连续作业5天。当日上午，包括111名工作人员在内，该局共计有888人与加州消防局消防员并肩战斗。

美媒报道指出，这些囚犯参与构筑防火线、清除废墟和易燃物等工作，弥补了加州消防力量的不足，但其待遇之低令人惊诧。他们每天只有5.8美元至10.2美元的收入，而加州的最低工资标准为每小时16.5美元，洛杉矶市消防局的消防员年收入则高达8.5万至12.4万美元。

这些“囚犯消防员”参与了已有百年历史的“加州消防营计划”。据报道，他们在参与紧急任务时，可另从加州消防局获得每小时1美元的额外收入，此外还可获得减刑等奖励，例如通过“时间积分”计划每工作一天获得两天减刑。

美媒报道说，来自消防营的“囚犯消防员”目前占到加州消防力量的约30%。

按照加州管教改造局的说法，自愿参与“加州消防营计划”的囚犯需满足多项要求，包括服刑表现良好，剩余刑期不超过8年，身心健康，犯罪行为不得涉及纵火、性犯罪、暴力等重罪。加州各地现设有25个此类消防营来为囚犯提供培训，以参与水灾、火灾等自然灾害应急行动。但美国媒体质疑，很难说这些囚犯参与“加州消防营计划”的自愿程度有多高。

《今日美国报》报道说，该计划长期以来备受批评，原因在于参与囚犯待遇低、风险高。美国明星金·卡戴珊日前在社交媒体上呼吁提高这些囚犯的收入。她说，数以百计的囚犯冒着危险灭火，但他们报酬很少，有些人甚至因救火死亡。

也有“囚犯消防员”对媒体表示，加州监狱条件糟糕，能当消防员总比蹲监狱好一些。

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