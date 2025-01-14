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英国政府公布“人工智能机遇行动计划”

2025年01月14日14:55 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦1月13日电（记者郭爽）英国政府13日公布“人工智能机遇行动计划”，旨在大力推广人工智能，以促进经济增长、创造就业机会并提升公共服务水平。

　　这项计划指出，人工智能的能力正以惊人的速度发展，照这一趋势，人工智能将成为英国政府实现推动经济增长等重要使命的主要动力。根据计划，英国政府将与世界领先的人工智能公司、顶尖的英国学者和企业家，以及希望在英国开拓业务的相关人才密切合作，在共享经济繁荣、改善公共服务和增加个人机会的原则上塑造人工智能革命。

　　这项计划涵盖多个领域，涉及促进经济增长和提高公共服务水平等。计划还包括建立多个“人工智能增长区”，以促进人工智能数据中心建设；将公共计算能力提高20倍；创建新的国家数据库，以安全可靠地释放公共数据价值；成立专门的人工智能能源委员会等措施。

　　英国首相斯塔默当天在一份公报中表示，人工智能将给英国带来巨大变化。政府出台这项新计划将推动英国成为人工智能领域的领导者。它将促进人工智能相关产业的基础设施建设，为英国带来更多就业机会和投资，并改善公共服务。

　　英国科学、创新和技术大臣彼得·凯尔在这项计划的序言中表示，如今英国是全球第三大人工智能市场，但仍有落后风险。希望英国在人工智能的下一个发展阶段能塑造人工智能革命，而不是等待被其塑造。

　　英国政府网站介绍，目前已有三家大型科技公司承诺在英国投资140亿英镑建设人工智能基础设施，并在英国创造超过1.3万个就业岗位。

(责编：崔译戈、崔越)

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