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河内大学孔子学院举办“2025中越迎春文化体验活动”

2025年01月14日14:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内1月14日电 （记者杨晔）1月14日，河内大学孔子学院举办“2025中越迎春文化体验活动”。此次活动旨在加深中越两国人民的文化交流与理解，在新春佳节即将到来之际，让更多人了解并体验两国的春节习俗。

郑大伟教育参赞和阮氏菊芳副校长与中越两国师生代表合影。人民网记者 杨晔摄

郑大伟教育参赞和阮氏菊芳副校长与中越两国师生代表合影。人民网记者 杨晔摄

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟，河内大学副校长、孔子学院理事会理事长阮氏菊芳，中国驻越南大使馆一等秘书王廷冠，河内大学国际交流处副处长阮氏茉莉等嘉宾出席。

郑大伟在致辞中表示，很高兴参加河内大学“2025中越迎春文化体验活动”，向大家致以新春问候。中越两国是友好邻邦，2025年是中越建交75周年，同时也是“中越人文交流年”。在此背景下，双方将进一步加强人文领域的交流，增进两国人民的友谊。希望通过今天的活动，让两国青年学子和民众能够更深入地了解中越两国的文化。

阮氏菊芳在致辞时说，感谢中国驻越南大使馆对河内大学孔子学院的支持，以及孔子学院师生们的辛勤付出。2025年被确立为“中越人文交流年”，河内大学孔子学院肩负着促进两国教育和文化领域交流的重任，今天的活动有助于增进两国学子和民众间的相互了解，为巩固中越传统友谊贡献力量。值此新春佳节之际，向大家致以美好的新春祝福。

活动现场举行了内容丰富的中越迎春文化体验活动，如书法临帖、漆扇制作和中越美食烹制品尝等，让参与者得以近距离感受两国春节文化的魅力。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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