人民网雅加达1月14日电 （记者李培松）1月13日，中国驻印尼大使王鲁彤会见联合国儿童基金会驻印尼办事处代表马尼萨，就中国政府和联合国儿童基金会援助印尼免费营养膳食计划进行交流。

双方展示协议文本。中国驻印尼大使馆供图

王鲁彤表示，2024年12月，中国国家国际发展合作署与联合国儿童基金会驻华办事处签署了《中华人民共和国政府和联合国儿童基金会关于印度尼西亚膳食补充和校园餐项目的协议》，这是中国政府与联合国儿童基金会合作共同在印尼实施的第一个现汇援助项目，也是中方落实中印尼两国《关于推进全面战略伙伴关系和中印尼命运共同体建设的联合声明》提出的支持印尼免费营养膳食计划的重要内容。中国始终是联合国事业的坚定支持者，中国驻印尼大使馆将与联合国儿童基金会驻印尼办事处一道，共同做好项目后续落实工作。

马尼萨对中国政府的支持表示感谢，希望双方今后进一步加强交流，探讨更多合作项目。

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