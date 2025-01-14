新华社哈拉雷1月14日电（记者许正）津巴布韦卫生部13日说，自2024年11月该国暴发新一轮霍乱疫情以来，已累计报告28例确诊病例，其中有2名感染者死亡。

津卫生部当天发布最新通报说，本轮疫情始于西马绍纳兰省，目前已在该国7个地区发现相关病例。截至目前，本轮疫情共报告了28例确诊病例和282例疑似病例。在受疫情影响较严重的中马绍纳兰省，已有近5000名民众接种了口服霍乱疫苗。

津巴布韦上一轮霍乱疫情始于2023年2月，到2024年8月结束。联合国儿童基金会2024年发布的一份声明说，该轮疫情导致近3.5万人感染，700余人因感染或疑似感染死亡。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

世界卫生组织在2024年12月发布的霍乱疫情情况通报中说，冲突、大规模流离失所、自然灾害和气候变化等因素加剧了霍乱疫情，特别是在农村和受洪水影响的地区，基础设施薄弱和医疗资源有限，霍乱的治疗更易耽误。

(责编：崔译戈、崔越)