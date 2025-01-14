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联合国前副秘书长霍克希尔德：贸易保护主义破坏全球经济稳定

2025年01月14日13:56 | 来源：新华网
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　　新华社萨拉热窝1月14日电（记者殷晓圣）联合国前副秘书长法布里齐奥·霍克希尔德近日接受新华社记者专访时表示，如果美国新一任政府就职后提出新的保护主义关税政策，对中国、加拿大、墨西哥等贸易伙伴加征关税，将损害全球贸易、扰乱供应链、加重美国消费者负担，对全球经济造成负面影响。

　　此前，美国多次挥舞贸易“霸凌”武器，挑起针对贸易伙伴的经贸摩擦。霍克希尔德回顾相关政策时表示，关税不能促进经济发展，反而推高消费者成本，削弱国内正常市场竞争，阻碍经济增长。他以汽车行业为例指出，由于许多美国汽车零部件在国外生产，加征关税将提高产业生产成本，导致汽车价格上涨，最终损害消费者利益。

　　霍克希尔德说，历史表明，单边关税措施扰乱供应链并破坏经济稳定。他表示，贸易争端应通过世界贸易组织等多边机制解决，否则“将损害所有相关方利益”。

　　霍克希尔德指出，更令人担忧的是错误的贸易政策可能导致全球经济碎片化，减缓全球增长步伐。他强调，全球相互依存能够促进合作，减少地缘政治紧张，这也是过去几十年经济繁荣的“关键推动力”。

　　霍克希尔德警告，贸易争端可能会分散对全球性紧迫问题的注意力。他说，美国应与贸易伙伴通过谈判解决贸易问题，这样“才能使各国集中精力应对地区冲突、气候变化以及全球健康挑战等当前最紧迫的全球性问题”。

(责编：崔译戈、崔越)

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