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中国代表：中国心系全球南方的初心永远不变

2025年01月14日13:38 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月13日电　“77国集团和中国”主席国交接仪式13日在纽约联合国总部举行，伊拉克接替乌干达担任2025年主席国。中国常驻联合国代表傅聪在交接仪式上表示，无论国际形势如何变化，中国心系全球南方的初心永远不变，支持全球南方发展振兴的承诺永远不减。

　　傅聪致辞说，中方高度赞赏乌方在2024年的重要领导作用。同时，祝贺伊拉克就任2025年主席国。相信在伊方领导下，集团将继续深化交流合作，进一步巩固发展中国家联合自强的积极势头。中方将积极支持伊方履职。

　　傅聪说，当今国际局势变乱交织，地缘冲突延宕升级，世界经济复苏乏力，单边主义、保护主义甚嚣尘上，多边主义和全球合作面临严峻挑战。“77国集团和中国”应携手努力，为人类前途命运担当，为各国共同发展尽责。

　　傅聪强调，要坚持团结一致，汇聚进步合力。集团成员要凝聚团结合作共识，加强战略沟通，增进政治互信，就重大国际和地区问题加强协调，共同营造对发展中国家有利的国际环境。要践行真正的多边主义，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

　　傅聪说，要坚持发展优先，激发增长动能。要以联合国成立80周年为契机，推动国际社会将发展议题真正置于国际合作议程中心，深化全球发展伙伴关系，加快落实2030年可持续发展议程。要培育高质量发展新动能，以数字化、智能化、绿色化引领发展潮流，让发展成果惠及各国人民。

　　傅聪说，要坚持公平正义，完善全球治理。集团要秉持共商共建共享原则，寻求全球经济治理最大公约数，加强宏观政策协调，反对单边主义和保护主义，敦促发达国家履行官方发展援助及气候融资承诺。要推动国际金融架构改革，切实扩大发展中国家代表性和话语权。要深化人工智能国际治理与合作，加强发展中国家能力建设，弥合数字鸿沟、智能鸿沟。

　　傅聪表示，新的一年，中国将继续推进中国式现代化，推进高质量发展和高水平对外开放，同广大发展中国家共享发展机遇，风雨同舟、守望相助，开辟共同发展繁荣的美好未来。

(责编：崔译戈、崔越)

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