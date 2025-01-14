人民网记者 谢佳宁

“青海的地理条件与秘鲁十分相似，这引起了我的兴趣。”中国政府友谊奖获得者、前国际马铃薯中心实验站和种子部门负责人、秘鲁马铃薯专家维克多·奥塔苏在接受人民网记者专访时表示，他曾多次访问中国青海，对中国政府在农村地区开展的扶贫工作印象深刻。“我观察到，中国政府不仅帮助当地农民生产更多的粮食，并以一种更可持续的方式帮助农民摆脱贫困。”

“中国政府在农村地区建设教育、医疗等基础设施，支持包括青海省农林科学院在内的科研机构，向农村地区分发高品质、低成本的马铃薯种子。所有这些行动无疑有助于减少该地区的贫困。”维克多表示，在他的印象中，很多中国农村地区过去是贫困的，但现在可以看到明显的改变，这源于中国政府心系人民的扶贫政策。

维克多曾协助青海省农林科学院培育出“青薯9号”马铃薯品种。如今，该品种已成为中国种植范围最广的马铃薯品种之一，青海农民也通过种植优质种薯获得了更高的收入。维克多表示，中国在减贫方面取得的成果值得其他国家学习。中国的经验表明，在广大发展中国家，只要政府有决心和毅力带领人民一起努力，摆脱贫困是可以实现的。

农业技术创新是农业发展的重要组成部分。每次到西宁，维克多都会遇到新的、训练有素的年轻技术人员。“近年来，中国的农业创新水平显著提高，很多年轻技术人员从当初需要培训的学员变成了现在的培训老师。我曾带着秘鲁8名种薯生产者来到青海接受优质种薯生产和加工技术培训，收获很大。这一转变表明中国在农业技术创新方面取得了长足进步，不仅为本国实现经济效益，还为世界粮食安全作出贡献。”

中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，致力于促进各国共同发展。国家主席习近平在二十国集团领导人第十九次峰会上同世界分享了中国脱贫攻坚的经验，宣布了中国支持全球发展的八项行动。维克多表示，八项行动对全球南方国家而言非常重要。中国对发展中国家的支持和帮助获得广泛赞赏。“10多年前，我在非洲工作时，亲眼见证了中国对非洲国家的支持。中国立足自身丰富的实践经验，帮助广大发展中国家建设基础设施，并通过技术转移等方式帮助其实现自身发展。”

近年来，中国为全球发展合作提出诸多政策举措。维克多认为，中国促进发展不仅是从提振经济的角度出发，还从社会效益角度出发，重点支持小农户，他们是最需要支持才能摆脱贫困的群体。“我对中国减贫成就感到由衷的钦佩，希望中国可以帮助更多发展中国家，将这些成就辐射到世界更多地方。”

2024年，中秘领导人实现了互访，两国关系越走越近。维克多表示，无论是两国紧密的贸易合作、钱凯港的开港，还是我参与的秘鲁农业研究所与青海省农林科学院在改良马铃薯种子方面的合作，这些都是八项行动的一部分，都将产生积极影响，推动两国共同发展。维克多说，中国近年来在经济和技术方面取得了长足发展，成为亚太地区乃至世界的领先国家之一。“中国没有处于封闭状态，而是向全世界开放。在秘鲁，人们相信钱凯港会给秘鲁以及中国乃至整个地区带来诸多好处。中国愿同发展中国家共同发展振兴，其中技术合作很重要，秘鲁期待中国在未来发挥更大的作用。”

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