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2025“欢乐春节”——新春游园会“听山闻水·灵蛇献瑞”专场演出在保加利亚举行

2025年01月14日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙1月13日电 （记者禹丽敏）1月10日起，2025年保加利亚“欢乐春节”系列活动正式拉开帷幕。“欢乐春节”品牌活动由中国文化和旅游部和中国驻保加利亚大使馆指导，索非亚中国文化中心主办。活动包括在中心举办的新春游园会，以及贵州花灯剧院先后走进瓦尔纳、普罗夫迪夫、索非亚和佩尔尼克四座城市的“听山闻水·灵蛇献瑞”巡演，旨在让保加利亚民众全方位体验中国春节的喜庆祥和与和合之美。

贵州花灯剧院艺术家“听山闻水·灵蛇献瑞”巡回演出现场。索非亚中国文化中心供图

贵州花灯剧院艺术家“听山闻水·灵蛇献瑞”巡回演出现场。索非亚中国文化中心供图

当地时间1月12日，2025“欢乐春节”新春游园会在索非亚中国文化中心举行，吸引了超过500位保加利亚民众参与，共贺中国农历新年。本次游园会以“我在索非亚过大年”为主题，设置了“围炉煮茶”“团圆年饭”“福到万家”“节物寄情”和“一出好戏”五大板块，为参与者呈现了一场沉浸式的年俗体验。

游园会现场布置充满浓浓年味。红灯笼、福字和欢乐春节“吉祥蛇”等装饰将中心大厅装点一新，节日氛围扑面而来。参与者在“财神”的派发下领取了红包，其中装有新春感谢信与心愿卡，开启了新年文化体验之旅。“围炉煮茶”以故宫重华宫茶宴为灵感，结合中国茶礼文化，参与者围坐品尝玫瑰烤奶茶和新疆八宝茶，感受茶香与诗韵的交融。“团圆年饭”板块则通过图片展与现场互动相结合，让参与者亲手制作饺子、汤圆，品尝年糕、糖葫芦，深入了解中国传统节日的饮食文化内涵。

“福到万家”环节展示了春节“福”文化。现场观众在工作人员指导下书写“福”字、剪制窗花，制作属于自己的新年祝福。“节物寄情”则通过“心愿树”和新春明信片，让参与者写下对亲友的新年祝福并分享至社交媒体，完美诠释春节思念与团圆的核心主题。

当晚，贵州花灯剧院为现场观众奉献了精彩的“一出好戏”文艺演出，成为本次活动的亮点。中国驻保加利亚大使戴庆利、索非亚中国文化中心主任洪海，以及保加利亚国民议会副议长聪乔·加内夫等近百位中保嘉宾出席活动。

“一出好戏”文艺演出现场。索非亚中国文化中心供图。

“一出好戏”文艺演出现场。索非亚中国文化中心供图

自1月10日起，索非亚中国文化中心组织贵州花灯剧院艺术家开展“听山闻水·灵蛇献瑞”巡回演出，将欢乐春节的欢庆氛围带到保加利亚。巡演覆盖瓦尔纳、普罗夫迪夫、索非亚和佩尔尼克四座城市，深受当地观众欢迎。演出现场还设置了文旅市集，展示春节特色商品和文创产品，让保加利亚民众零距离感受中国春节的独特文化内涵。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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