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“重庆是我家”：这个老外说“巴适得板”

吴成良 苏缨翔 赵瞳 刘祎 钟文兴
2024年11月28日14:17 | 来源：人民网-国际频道
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“我2018年来到中国，2021年来到重庆，重庆是我家了！”来自美国肯塔基州的轲宝华（Paul E. Knutson）这样讲述他的重庆情缘。

在康宁显示科技（重庆）有限公司，轲宝华接受记者采访。人民网记者 苏缨翔摄

在康宁显示科技（重庆）有限公司，轲宝华接受记者采访。人民网记者 苏缨翔摄

轲宝华是康宁公司的一名管理人员。作为总部位于美国纽约州的材料科学领域全球领先的创新者之一，康宁公司为重庆市招商引资的诚意和优越投资环境所打动，于2015年宣布在重庆投资建设液晶玻璃基板工厂。2021年，康宁开始扩建其重庆工厂，以实际行动支持重庆市新型显示产业链补链延链强链。轲宝华正是这个时候来到重庆，担任康宁显示科技事业部全球拓建项目总监，负责显示玻璃基板熔炉项目。

“谢谢你！”轲宝华常以此表达对同事们紧密合作的赞赏。最近一次工作会议上，他一共向同事们说了19次谢谢。

“重庆遍地都是人才。”轲宝华由衷地赞叹：“我们在重庆与不同公司的合作都非常融洽。”他认为，这正是重庆能吸引众多外资企业的原因之一。

轲宝华欣赏在重庆的营商环境和工作氛围，也热爱重庆的美食、热情的人民和厚重的文化。“我爱重庆”，每每说说到重庆，他总是抑制不住地嘴角上扬。

轲宝华“打卡”重庆东水门长江大桥。人民网记者 苏缨翔摄

轲宝华“打卡”重庆东水门长江大桥。人民网记者 苏缨翔摄

在重庆的日子里，轲宝华的妻子Trudy也一直陪伴在他身边，共同感受着这座城市的独特魅力。他们一家住在繁华的解放碑附近，闲暇时喜欢到处逛逛，深入了解这座城市的历史和文化。轲宝华还计划去参观重庆的飞虎队博物馆，重温那段中美人民并肩作战的峥嵘岁月。

轲宝华亲眼见证了重庆的日新月异，就如他家门前的那栋楼。“我来到重庆的时候家门口的楼刚开始建，如今早已建成并成为市中心的标志性高楼之一了。”

他曾深入了解两江新区水土新城，对重庆市政府在规划和发展上的远见卓识感到钦佩。“让我印象深刻的是，在这个地区的早期阶段，重庆的高层就已经考虑5年到10年之后的事情。”他说：“正是他们的深谋远虑使我们今天受益。”

三年里，他不仅融入这里的生活，还努力学说重庆话。有一次，他主动问“舒适”用重庆话怎么说。同事教他后，他一本正经地说“巴适得板”。虽然发音不太标准，但大家都被他的努力所感动，现场气氛一下子“巴适得板”。

轲宝华和同事在重庆南滨路吃火锅。人民网记者 苏缨翔摄

轲宝华和同事在重庆南滨路吃火锅。人民网记者 苏缨翔摄

展望未来，轲宝华对重庆充满信心。他说，事实上重庆已经非常成功了。“毫无疑问，重庆未来会继续蓬勃发展。”

(责编：于洋、杨牧)

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