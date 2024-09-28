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黎巴嫩首都南郊遭空袭 以军称对真主党总部实施精准打击

程帅朋 王卓伦
2024年09月28日05:37 | 来源：新华网
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这是9月27日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的以色列袭击后引发的浓烟。新华社记者 谢昊 摄

新华社贝鲁特/耶路撒冷9月27日电（记者程帅朋 王卓伦）以色列军队27日晚对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动一系列空袭。以国防军称袭击目标是黎巴嫩真主党的中央总部。

贝鲁特当地时间18时20分许，新华社记者在驻地听到十几声巨大爆炸，看到贝鲁特南郊方向升起浓烟。据黎巴嫩通讯社报道，以军当晚对贝鲁特南郊哈雷特赫赖克实施空袭，造成数栋居民楼倒塌并引发火灾。黎民防总局在一份声明中说，民防人员正在事发现场灭火并疏散伤员。

黎巴嫩红十字会在社交媒体上说，红十字会的10支队伍已前往贝鲁特南郊。

以色列国防军发言人哈加里27日晚发表视频声明说，以军对黎巴嫩真主党的中央总部实施了精准打击。哈加里称真主党中央总部建在贝鲁特南郊代希耶的住宅楼下。

另据以色列媒体援引以军方消息人士的话报道，以军此次空袭的目标是黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党随后经常向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。真主党和以色列之间的冲突近日持续升级，引发外界对于冲突发展为全面战争的担忧。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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