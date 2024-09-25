新华社纽约9月24日电 当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见法国总统外事顾问博纳。

王毅请博纳转达习近平主席对马克龙总统的亲切问候。王毅表示，习近平主席5月对法国进行的国事访问非常成功，两国元首增强了友谊和互信，为中法关系健康稳定发展提供了战略指引。法国是独立自主的大国，是国际上促进稳定和发展的重要力量，中法合作为世界提供了正能量。中国致力于进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放。欢迎法方抓住机遇，进一步深化拓展两国互利合作。保护主义不利于欧洲提升竞争力，打贸易战不符合双方利益。希望欧方展现诚意，同中方认真磋商，以双方均可接受的方式解决贸易纠纷。

博纳转达马克龙总统对习近平主席的诚挚问候。博纳表示，习近平主席对法国进行的访问是两国关系中的盛事，两国元首进行了深入战略沟通，对外展现了法中两国可以共同应对复杂的国际挑战。法方愿同中方加强在人工智能、海洋等领域的合作，继续扩大双向投资。法国坚持战略自主，致力建设强大的欧洲。世界也需要一个强大的中国。欧中完全可以通过协商解决分歧，努力避免贸易战。

双方就乌克兰危机交换意见，一致认为各方应共同努力，防止战事扩大，为和谈积累条件，推动政治解决。

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