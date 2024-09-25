人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见法国总统外事顾问博纳

2024年09月25日21:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约9月24日电　当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见法国总统外事顾问博纳。

　　王毅请博纳转达习近平主席对马克龙总统的亲切问候。王毅表示，习近平主席5月对法国进行的国事访问非常成功，两国元首增强了友谊和互信，为中法关系健康稳定发展提供了战略指引。法国是独立自主的大国，是国际上促进稳定和发展的重要力量，中法合作为世界提供了正能量。中国致力于进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放。欢迎法方抓住机遇，进一步深化拓展两国互利合作。保护主义不利于欧洲提升竞争力，打贸易战不符合双方利益。希望欧方展现诚意，同中方认真磋商，以双方均可接受的方式解决贸易纠纷。

　　博纳转达马克龙总统对习近平主席的诚挚问候。博纳表示，习近平主席对法国进行的访问是两国关系中的盛事，两国元首进行了深入战略沟通，对外展现了法中两国可以共同应对复杂的国际挑战。法方愿同中方加强在人工智能、海洋等领域的合作，继续扩大双向投资。法国坚持战略自主，致力建设强大的欧洲。世界也需要一个强大的中国。欧中完全可以通过协商解决分歧，努力避免贸易战。

　　双方就乌克兰危机交换意见，一致认为各方应共同努力，防止战事扩大，为和谈积累条件，推动政治解决。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部