四川观察 方浩任 李丁

8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在成都开幕，来自海内外的媒体来到现场，聚焦“深化媒体合作促进共同发展”主题，围绕发挥媒体作用为共建“一带一路”营造良好国际舆论氛围进行对话交流，努力为携手推动共建“一带一路”高质量发展汇聚更大力量。

埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方。在埃塞俄比亚，共建“一带一路”带动了公路、铁路、机场航站楼等关键基础设施的发展。在现场，埃塞俄比亚通讯社副首席执行官内加西·安巴耶·阿拜告诉记者：“因为一带一路和铁路的修建，埃塞俄比亚和世界相连了。铁路运输涵盖了我们进出口货物的95%。一带一路真的让我们获益很多，许多人的生活也因此改变，我们很乐意合作。”

“与当地人会面，了解他们如何从中受益，这真的很有价值。”谈及“一带一路”的影响，来自新西兰，现任上海日报编辑的安柏然结合亲身经历，肯定了“一带一路”的成效。“中国的故事告诉我们，铁路是一个非常重要的项目。因为老挝是个内陆国家，基础设施建设比较困难，当我得知中国和老挝一起来建设老挝的第一条铁路时，我觉得这真的很棒。”

“我来到上海日报工作，是因为我支持中国。我一直觉得中国真正的样貌并没有传到西方世界。我觉得如果我们能把这些故事讲出去，让西方世界看到真正的中国，这只会是有益的。”安柏然说。

来源：四川观察

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