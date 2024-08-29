四川观察 华小梅 张海涛

8月28日，《四川观察》记者专访了前来参加2024“一带一路”媒体合作论坛的塞尔维亚《Pecat周刊》记者布兰科·祖约维奇。这已经是布兰科第二次来四川。当记者问到四川给他的印象时，他激动地说:那一定是三星堆。

“在三星堆我见到了很多的小孩子和家庭，这种情形在欧洲你是看不到的。”布兰科说，在欧洲，博物馆是按照旅游业的模式来打造的，可是在中国的博物馆，这种“亲子游”随处可见，可以说中国建立起了一种新的文化产业的范本，这里的博物馆不是商业化的，不再以盈利为主要目的，布兰科觉得这是一件很了不起的事情。

布兰科告诉记者，去年他在参观完三星堆以后，就迫不及待地在社交平台与他的朋友们分享了他拍摄的三星堆的照片。那么“二游”四川，回去以后布兰科又将与他的朋友们分享什么呢？

布兰科说，还有很多塞尔维亚人并不知道四川，但是这次他了解到中欧班列已经将欧洲与成都连接了起来，如果未来这趟班列也能连接成都与塞尔维亚，将给塞尔维亚的发展带来新机遇，也会让更多的当地人知道成都。

来源：四川观察

(责编：崔越、刘洁妍)