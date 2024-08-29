人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

布兰科·祖约维奇：三星堆让我惊艳！

2024年08月29日14:52 |
小字号

四川观察 华小梅 张海涛

8月28日，《四川观察》记者专访了前来参加2024“一带一路”媒体合作论坛的塞尔维亚《Pecat周刊》记者布兰科·祖约维奇。这已经是布兰科第二次来四川。当记者问到四川给他的印象时，他激动地说:那一定是三星堆。

“在三星堆我见到了很多的小孩子和家庭，这种情形在欧洲你是看不到的。”布兰科说，在欧洲，博物馆是按照旅游业的模式来打造的，可是在中国的博物馆，这种“亲子游”随处可见，可以说中国建立起了一种新的文化产业的范本，这里的博物馆不是商业化的，不再以盈利为主要目的，布兰科觉得这是一件很了不起的事情。

布兰科告诉记者，去年他在参观完三星堆以后，就迫不及待地在社交平台与他的朋友们分享了他拍摄的三星堆的照片。那么“二游”四川，回去以后布兰科又将与他的朋友们分享什么呢？

布兰科说，还有很多塞尔维亚人并不知道四川，但是这次他了解到中欧班列已经将欧洲与成都连接了起来，如果未来这趟班列也能连接成都与塞尔维亚，将给塞尔维亚的发展带来新机遇，也会让更多的当地人知道成都。

来源：四川观察

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部