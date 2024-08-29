封面新闻记者 荀超 陈光旭 摄影报道

8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在四川成都天府国际会议中心开幕。来自70多个“一带一路”共建国家和地区200多家媒体的嘉宾、各界专家学者、企业代表，齐聚蓉城，凝聚媒体合作广泛共识，唱响共建“一带一路”高质量发展的和声。

这场由中国媒体举办的规模最大、参与国家和媒体数量最多的盛会，还在会场特别设置了非遗展示与体验活动区，展出了包括成都漆器、成都银花丝、蜀锦、蜀绣、油纸伞、道明竹编、夹江年画、彝绣、羌绣、团扇以及川茶茶艺展示等一系列传统技艺，以其独特的魅力吸引了众多与会嘉宾驻足。

蜀锦蜀绣作品展示。摄影 荀超

“使用才是最好的传承！”成都蜀锦新生代传承人邓琴文在接受封面新闻记者采访时表示，“让传统文化走出博物馆，通过现代方式展现其魅力，使其回归日常生活，这是最佳的传承方式。”采访中，她还特别展示了自己设计、制作的作品。从时尚的蜀锦纹样耳饰，到融合秦代龙凤虎纹样的围巾，再到寓意吉祥的石榴纹双面锦团扇摆件，邓琴文希望借助“一带一路”媒体合作论坛，让更多人了解并喜爱中国的非遗。

张居悦（左）和贾巴子则。摄影 荀超

同样吸引眼球的，还有彝绣传承人贾巴子则和羌绣传承人张居悦。她们带来的手工制品赢得了现场嘉宾的青睐，她们也成了大家拍照留念的热门选择。“这次我带过来的作品，都是纯手工制作的，屋头还有很多没带过来。”说着，一位嘉宾对贾巴子则展出的簪子产生了浓厚的兴趣，边试戴边向友人展示，笑容满面。“民族的就是世界的，看到大家这么喜欢我们的传统文化，我感到很骄傲很自豪。”贾巴子则说。

张居悦创作的羌绣熊猫包挂。摄影 荀超

张居悦创作的熊猫主题羌绣文创产品也深受好评。“这次我专门带了几款跟国宝大熊猫相关的产品，包括玩偶、包挂、包包等。有位嘉宾看到熊猫包挂就说这个形状是‘花花’的坐姿。”传统刺绣与熊猫IP完美结合、互相赋能，传递四川文化的精彩。“我们穿着民族服饰，很多嘉宾都过来合影，这也让我感受到了民族文化的自信。接下来我也更有信心把自己民族的文化传承、发扬下去。”

95后道明竹编传承人白梓忆。摄影 荀超

95后道明竹编传承人白梓忆告诉封面新闻记者，海外留学的经历增强了她对传承、发扬传统文化的责任感。“道明竹编拥有2000多年的悠久历史，可以追溯到秦。借‘一带一路’媒体合作论坛走出去，走向世界，对道明竹编来说是非常好的机会。”在展示竹编作品时，白梓忆会特别强调充满现代感的灯饰、香包挂饰、胸针耳饰等，她希望通过结合现代设计元素，创造出既美观又实用的文创产品，将道明竹编艺术推向更广阔的国际市场。

嘉宾体验夹江年画 摄影 陈光旭

嘉宾体验夹江年画。摄影 陈光旭

在团扇上作画。摄影 陈光旭

漆器及银花丝作品展示。摄影 荀超

在非遗展示与体验活动区，与会嘉宾还现场体验了夹江年画、感受团扇创作等技艺，沉浸式了解四川传统文化的魅力。有观众感慨：“此次论坛不仅是一场国际媒体的盛会，也为中国非物质文化遗产走向世界，提供了一个重要展示平台。”

来源：封面新闻

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