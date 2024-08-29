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2024“一带一路”建设案例发布，四川多个案例入选｜2024“一带一路”媒体合作论坛

2024年08月29日14:18 |
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川观新闻记者 吴梦琳 摄影 李向雨

8月28日，由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办的2024“一带一路”媒体合作论坛分论坛之一的2024“一带一路”区域合作论坛在成都举行，论坛上发布了2024“一带一路”建设案例，政府案例和企业案例，四川多个案例入选。

2024年，共建“一带一路”开启了下一个金色十年。在过去蓬勃十年间，中国持续推进与“一带一路”合作伙伴关系，各地政府、企业通过积极推进设施联通、贸易畅通、资金融通等工程和项目落地，为世界经济注入新动能，为国际经济合作打造新平台，取得了一批建设性案例成果，助力推动共建“一带一路”高质量发展。

四川地处陆上丝绸之路和海上丝绸之路交汇点，如今作为内陆开放的前沿阵地，持续以“一带一路”倡议为统揽，着力拓宽与世界的交往和连接，为多方合作共赢作出四川贡献。

在政府案例中，包括四川省建设西部大开发与国际大通道，推动国内和国际市场双向互动，奋力构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地；成都市中欧班列畅通资源运转通道，进出口贸易关效率再提升，积极融入共建“一带一路”，加快打造国际门户枢纽；成都国际铁路港打造国际多式联运新模式，释放“枢纽+”协同活力，以创新速率提高资源流动效率；乐山市夹江县积极推动精制川茶畅销“一带一路”等多个案例入选。

在企业案例中，也不乏川企身影。五粮液集团通过协同发展积极探索跨界合作，以酒为媒推动中外文化交流；助力共建“一带一路”高质量发展；蜀道集团埃及铁路转体桥项目展示高质量发展企业担当，以创新型技术实现高效高质，属地化管理助力共商共建；遂宁天一投资集团着力打造开放“大通道”、贸易“新载体”，发挥陆港型国家物流枢纽优势，扩大辐射带动与资源集聚效应等多个案例入选。

来源：川观新闻

(责编：崔越、刘洁妍)

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