《成都倡议》发布现场（主办方供图）

川观新闻记者 余如波

8月28日下午，在2024一带一路媒体合作论坛开幕式上，《“一带一路”媒体合作成都倡议》正式发布。《成都倡议》提出，随着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，要更进一步发挥媒体合作的文化交流互鉴作用。在共建“一带一路”下一个金色十年，各国媒体将共同传承和发扬丝路精神、厚植丝路情谊，为推动高质量共建“一带一路”，助力世界各国共同实现现代化，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动构建人类命运共同体，展现媒体担当、贡献媒体力量。

“一带一路”媒体合作成都倡议

1、共建“一带一路”倡议提出以来，共建国家以互联互通为主线，加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为全球互联互通贡献力量，为国际经济合作搭建平台，为世界经济增长增添动力。

2、随着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，要更进一步发挥媒体合作的文化交流互鉴作用。各国媒体应秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持共商、共建、共享原则，传播公正、客观、真实的信息，避免偏见、虚假新闻和误导信息，力争促进更深层次的互联互通。

3、充分发挥“一带一路”新闻合作联盟等多边合作平台的作用，进一步加强媒体合作，拓展内容形式、丰富渠道平台，深入开展联合采访、人员互访、信息互换、节目共制、技术协作、合作传播，汇聚更多促进互联互通的媒体力量，共同讲好促进共同发展、互利共赢的故事，讲好深化区域合作、完善全球治理的故事，讲好促进文明互鉴、民心相通的故事。

4、在共建“一带一路”下一个金色十年，各国媒体将共同传承和发扬丝路精神、厚植丝路情谊，为推动高质量共建“一带一路”，助力世界各国共同实现现代化，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动构建人类命运共同体，展现媒体担当、贡献媒体力量。

来源：川观新闻

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