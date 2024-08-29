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川观文学奖获得者执教“一带一路”媒体合作论坛志愿者培训

2024年08月29日14:13 |
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培训现场（主办方供图）

培训现场（主办方供图）

川观新闻记者 陈云鸽

8月28日至29日，2024年“一带一路”媒体合作论坛在成都举行，来自中外的数百位嘉宾齐聚，围绕“深化媒体合作，促进共同发展”主题进行分享交流。在本届论坛上，作为志愿者的“小青椒”们，彬彬有礼、落落大方，他们热情周到的服务受到嘉宾好评。

据介绍，为了提升青年志愿者的综合素质，8月24日，川观文学奖（2022年度）获得者、西南石油大学林莉教授受邀为2024年“一带一路”媒体合作论坛做志愿者服务礼仪专题培训。来自四川大学等高校的120名志愿者参加了本次培训。

“礼仪之始，在于正容体，齐颜色，顺辞令。”林莉教授以《礼记》中的名句导入课程，将中华优秀传统文化贯穿于志愿者培训，阐述了礼仪在志愿服务中的重要性，明确了志愿服务过程中的礼仪总要求和基本原则，并对志愿者的形象管理、接待礼仪和服务语言等方面进行了实训。

志愿者礼仪实训（主办方供图）

志愿者礼仪实训（主办方供图）

近年来，西南石油大学礼仪教育培训团队把礼仪作为思想政治教育的抓手，以礼育心，以礼养德，多次执教国家级重大赛会活动，完成了全国第六届大学生艺术展演、成都大运会、成都世乒赛、金熊猫电影节、成都世界园艺博览会等重大赛会的礼仪服务培训。

据悉，“一带一路”媒体合作论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同主办，来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。

来源：川观新闻

(责编：崔越、刘洁妍)

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