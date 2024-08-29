新华社北京8月29日电 题：共创中非合作美好未来——报告勾勒中非共建“一带一路”新成效新愿景

新华社记者陈炜伟

《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书29日对外发布。报告由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家发展改革委会同有关部门单位研究编制，系统梳理中国与非洲国家共建“一带一路”合作的发展成效，归纳总结中非合作的重要启示，展望中非务实合作的美好未来。

报告显示，截至目前，52个非洲国家以及非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，非洲成为共建“一带一路”最重要的方向之一。

在国家发展改革委当天举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍，报告勾勒了中非共建“一带一路”务实合作的三方面成就：

——基础设施“硬联通”迈上新台阶。目前，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、骨干通讯网络15万公里。在铁路方面，肯尼亚蒙内铁路等一批项目助力非洲初步形成铁路骨干网。在公路方面，刚果（布）国家1号公路等一批项目有效提升了非洲公路通达水平。在港口方面，尼日利亚莱基深水港等一批项目有效增强了非洲国家海运和贸易发展动能。此外，马里古伊那水电站等一批项目有效改善了非洲电力供给。

——规则标准“软联通”迈上新台阶。在经贸规则对接方面，截至今年6月底，中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税，与34个非洲国家签署了双边促进和保护投资协定，与21个非洲国家签署了避免双重征税协定。在中非经贸规则“软联通”的支撑和保障下，2023年中非贸易额达2821亿美元，连续第二年刷新历史峰值。

——中非人民“心联通”迈上新台阶。在减贫惠民方面，截至今年6月底，中国已向非洲53个国家提供援助资金，实施粮食、供水、妇幼、教育等一批民生项目，受益人数超过1000万人。在人才培养方面，中非共同开展“非洲留学生就业直通车”活动，设立了多个奖学金专项，成立了南南合作与发展学院，实施头雁计划，目前已在非洲建成17个鲁班工坊，为非洲国家培养了一大批高技能人才。在卫生健康方面，中国在非洲援建了130多家医院和诊所，向45个非洲国家派遣中国医疗队，与46家非洲医院建立对口合作机制。

“11年来，中非共建‘一带一路’合作实现了从理念到行动的转化、从愿景到现实的转化，形成了物畅其流、政通人和、互利共赢、共同繁荣发展的良好局面，为非洲国家经济社会发展注入了新动力、新活力，为加快构建中非命运共同体提供了重要支撑。”徐建平说。

面向未来，报告提出三方面发展展望：

一是夯实中非务实合作基础，深化双方政策沟通，加强设施建设合作，提升经贸合作水平，创新推动资金融通，深入促进民心相通。

二是拓展中非共建合作新领域。中非将加强公共卫生领域合作，支持非洲提高防治传染性和非传染性疾病能力与公共卫生水平；共同实施绿色发展行动；加强数字基础设施建设；建设更加紧密的创新合作伙伴关系，深入实施“一带一路”科技创新行动计划。

三是共同提升民生福祉。中非将搭建广泛参与的国际合作平台，促进非洲经济社会发展；在菌草技术、沼气推广、温室种植等授人以渔、易见实效、有利脱贫的领域，谋划建设一批“小而美”项目，进一步提高非洲自主可持续发展能力。

(责编：崔译戈、刘叶婷)