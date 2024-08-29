新华社瓦莱塔8月28日电（记者陈文仙）第19期中国援马耳他医疗队28日在马耳他戈佐岛举办中医临床实践学术论坛。本次论坛面向马耳他戈佐总医院及当地社区医院的医护人员，旨在推广和分享中医临床实践的宝贵经验。

论坛上，医疗队队员杨智杰从中医哲学、中西医区别、中医四诊及常用中医疗法等开展阐述，通过模型展示、技术演示等方式与听众进行了积极互动，并就经脉、穴位等概念为现场听众答疑解惑。

医疗队队长冯骅作了针灸减肥的主题报告，介绍针灸在减肥领域的治疗原理和成效，并现场演示了穴位埋线减肥的操作流程。冯骅表示，此次论坛是医疗队面向当地医护人员的中医药文化推广活动，通过问题研讨和中医技术展示，帮助当地医护人员更直观地理解传统中医理论和技术。

医疗队队员还与马耳他医护人员进一步交流，为他们答疑解惑，当地医护人员也畅谈了在本次中医学术论坛中的收获。戈佐总医院急诊科主管护士西蒙尼·西尼表示，通过本次论坛，她加深了对中医理念的理解和适应症的认知，在今后的工作中会积极向患者推荐中医疗法。

戈佐总医院首席执行官卡门·奥格尔维·加莱亚认为，这是中西医专业人员之间一次成功的交流与学习，希望未来能继续深化双方的学术交流与合作。

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