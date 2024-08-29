新华社卢萨卡8月28日电 通讯｜“和中国同事一起为家乡出力”——中马建设者共同扮靓“致富路”

新华社记者彭立军

刚刚铺筑的沥青路面冒着热气，十多台施工车辆和压路机繁忙穿梭，50多名工人紧张有序地协同作业……当地时间27日，由中铁二十局承建的马拉维卡帕滕加至本加公路（以下简称卡本公路）升级改造项目路面施工全面拉开序幕。

奥韦尔通·姆富内是马拉维当地人，负责带领团队在施工过程中严格检测项目各项指标。“我希望和中国同事一道为家乡出力，让卡本公路成为一条高质量的美丽公路。”姆富内说。

卡本公路位于非洲第三大淡水湖马拉维湖沿岸，是马拉维国道M5公路的一部分，呈南北走向，全长60公里。此次的施工项目旨在升级改造既有道路路面，是马拉维政府规划的重要基础设施建设项目之一，2022年11月开工建设，预计明年8月完工。

中铁二十局项目经理程军介绍说，项目开工以来，中马员工一同克服雨季洪水、高温高热、物资短缺等困难，以确保项目有序推进。施工方面，中方投入大型智能化沥青拌和站和摊铺机，采用摊铺机连续铺筑的优质工艺进行作业，从设备和人员两方面入手以确保施工质量。人才培养方面，中方自项目开工以来已培养100多名本地技术人才，帮助近50名当地员工走上管理岗位，在传授劳动技能、提升就业水平方面为当地作出贡献。

据介绍，中铁二十局自2018年以来已在马拉维开展10余项基础设施工程，累计雇佣当地员工超过5000人，通过导师带徒弟、定向培养等方式培养本地专业技术人才近1000名。

在马方员工伊曼纽尔·瓜赞蒂尼看来，卡本公路升级改造完成后有望成为当地的一条“致富路”。“我们期待这条公路早日升级改造完工，届时它将大大改善马拉维南北交通运输状况，有力带动沿线村庄的农业、渔业和旅游业发展。”

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