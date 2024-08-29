新华社科威特城8月29日电（记者尹炣）亚丁消息：一名也门海军官员28日表示，21日遭袭的希腊油轮船体受损并起火，目前仍漂浮在红海水域，面临原油泄漏风险。也门胡塞武装已允许对该油轮进行救援。

这名不愿透露姓名的官员对新华社记者表示，此前在红海遭也门胡塞武装袭击的“苏尼翁”号油轮正面临原油泄漏风险。这艘载有约15万吨原油的油轮失去动力后仍漂浮在原海域。

欧盟派往红海和海湾地区执行护航任务的“盾牌”行动舰队当天在社交媒体发文说，该油轮遭遇袭击后发生火灾，近一周一直在燃烧。

声明说，油轮现状对周边海域航行和海洋环境构成了威胁，“盾牌”行动舰队正就这一情况进行评估，并准备为任何救援方案提供支持和便利。

也门胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆当天晚间在该组织控制的马西拉电视台发表讲话时表示，胡塞武装已同意在红海海域对“苏尼翁”号油轮进行救援和拖航。另据当地媒体报道，该油轮将被拖到厄立特里亚的一个港口。

悬挂希腊国旗的“苏尼翁”号油轮21日在也门港口城市荷台达以西红海海域遭胡塞武装袭击，船体受损严重。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚22日承认该组织袭击了油轮，称这艘商船属于一家与以色列有关联的公司。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹等袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：崔译戈、刘叶婷)