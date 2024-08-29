新华社北京8月29日电（记者 陈炜伟）《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书29日对外发布。报告显示，中国已连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，中非贸易额占非洲整体外贸总额比重稳步上升。

推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家发展改革委会同有关部门单位，研究编制了《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书。报告旨在系统梳理中国与非洲国家共建“一带一路”合作的发展成效，归纳总结中非合作的重要启示，展望中非务实合作的美好未来。

国家发展改革委区域开放司司长徐建平在当天举行的专题新闻发布会上说，在经贸规则对接方面，截至今年6月底，中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税，与34个非洲国家签署了双边促进和保护投资协定，与21个非洲国家签署了避免双重征税协定。

徐建平介绍，在中非经贸规则“软联通”的支撑和保障下，2023年中非贸易额达2821亿美元，连续第二年刷新历史峰值；截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元；2024年中非贸易投资继续保持稳步发展态势，充分显示出中非经贸合作的强大活力和韧性。

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