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美联邦航空局要求对“猎鹰9”火箭故障进行调查

2024年08月29日14:28 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶8月28日电（记者 谭晶晶）美国联邦航空局28日表示，已要求对美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭故障进行调查。当天，一枚“猎鹰9”火箭从美国佛罗里达州发射升空，将21颗“星链”卫星送入太空，但火箭第一级在海上回收船上着陆后翻倒。

　　据太空探索技术公司介绍，美国东部时间28日3时48分（北京时间28日15时48分），“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。发射后，火箭第一、二级成功分离。火箭第一级原计划降落到大西洋上的回收船，但在回收船上着陆后翻倒。太空探索技术公司表示，正在评估火箭的飞行数据和状态。这是该“猎鹰9”火箭第一级第23次执行发射任务。

　　美联邦航空局当天发表声明说，已获悉这次发射任务中发生异常，“猎鹰9”火箭在海上回收船上着陆时发生故障。目前尚未收到任何公众受伤或公共财产损失报告。美联邦航空局要求对此进行调查。

　　在“猎鹰9”火箭着陆发生故障后，原定当天进行的另一次“星链”卫星发射任务取消。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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