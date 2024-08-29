新华社洛杉矶8月28日电（记者 谭晶晶）美国联邦航空局28日表示，已要求对美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭故障进行调查。当天，一枚“猎鹰9”火箭从美国佛罗里达州发射升空，将21颗“星链”卫星送入太空，但火箭第一级在海上回收船上着陆后翻倒。

据太空探索技术公司介绍，美国东部时间28日3时48分（北京时间28日15时48分），“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。发射后，火箭第一、二级成功分离。火箭第一级原计划降落到大西洋上的回收船，但在回收船上着陆后翻倒。太空探索技术公司表示，正在评估火箭的飞行数据和状态。这是该“猎鹰9”火箭第一级第23次执行发射任务。

美联邦航空局当天发表声明说，已获悉这次发射任务中发生异常，“猎鹰9”火箭在海上回收船上着陆时发生故障。目前尚未收到任何公众受伤或公共财产损失报告。美联邦航空局要求对此进行调查。

在“猎鹰9”火箭着陆发生故障后，原定当天进行的另一次“星链”卫星发射任务取消。

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