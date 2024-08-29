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中国常驻联合国副代表：中方愿继续为推动政治解决乌克兰危机作出不懈努力

2024年08月29日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月28日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽28日在安理会审议乌克兰问题时表示，中方愿继续同“全球南方”及有关国家保持密切接触沟通，为推动政治解决乌克兰危机作出不懈努力。

　　耿爽重申，在乌克兰问题上，中方始终主张各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方将继续基于上述“四个应该”推动危机的政治解决。

　　耿爽表示，乌克兰危机2022年2月全面升级至今已经有两年半了。本月初以来，战争形势出现新的变化，冲突双方陷入新一轮激烈交战，造成新的严重人员伤亡和基础设施损毁。战争这样无休止地持续下去，只会带来更多伤害、造成更多破坏，最终导致双输局面，把本已变乱交织、动荡不安的世界推向更加无法预知的境地。

　　耿爽指出，面对日趋严峻复杂的局势，中方在多个场合反复强调，当前重点是遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，尽快推动局势降温。中方欢迎俄乌双方在阿联酋斡旋下，进行了新一轮换俘。再次呼吁双方保持冷静克制，切实遵守国际人道法，避免袭击平民和民用基础设施，避免攻击核电站等和平核设施。中方呼吁冲突当事方展现政治意愿，相向而行，早日停火止战、开启和谈，呼吁国际社会秉持客观公正立场，为此创造有利条件，提供切实帮助。

　　耿爽强调，尽管通往和平的道路十分曲折，中方始终坚持为和平奔走，为促谈努力。只要是有利于缓和局势、有利于推动谈判，中方就愿意付出努力。近期，中国政府欧亚事务特别代表访问巴西、南非、印尼，就政治解决乌克兰危机开展第四轮穿梭外交。交流中，各方高度赞赏中国、巴西关于乌克兰问题的“六点共识”，普遍担忧冲突升级，一致呼吁早日开启和谈。

(责编：崔越、刘叶婷)

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