新华社内罗毕8月28日电（记者徐瑞青 王子正 许正）从“西非门户”塞内加尔到东非草原之上的肯尼亚，从“剑麻和丁香之国”坦桑尼亚到“千丘之国”卢旺达，中国修建的数千口“幸福井”，让数百万人吃上“放心水”，润泽着这片充满希望的非洲大陆。

2023年6月13日，在坦桑尼亚姆万扎省米松圭，工作人员接通水管后赢得当地居民鼓掌欢呼。新华社记者 王冠森 摄

2015年12月，中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平主席宣布中国和非洲共同实施“十大合作计划”。多年来，中国在非洲多国展开乡村打井工程，成为落实“十大合作计划”的重要举措。

小小“幸福井”，从一点一滴做起，改善着非洲民众的日常生活，为当地生产和发展提供有力支持。涓涓清水，是流入非洲人民心中的暖流，也是中非推进务实合作、携手共同发展的生动写照。

“我们吃上了放心水”

“中国同包括塞内加尔在内的广大非洲国家从来都是休戚与共的命运共同体，有着相同的历史遭遇，面临共同的发展任务，怀揣对美好生活的共同追求。”2018年7月，在对塞内加尔进行国事访问前夕，习近平主席在塞内加尔《太阳报》发表署名文章，这样讲述中非情谊。

在署名文章中，习近平主席特别提到，中方提供融资实施的乡村打井工程将“解决塞内加尔七分之一人口的吃水用水问题”。

2017年3月，乡村打井工程在塞内加尔启动，覆盖塞内加尔14个大区中的12个。每套供水系统包括水井、水塔、输配水管道及配水设施，整体日供水量可达8万立方米。工程为当地创造了3000多个就业机会。

“现在自来水基本通到了村里每一户家庭，这在过去是无法想象的。”41岁的塞内加尔农民马马杜·迪恩告诉记者。

2023年3月20日，在塞内加尔久尔贝勒区的泰内富勒村，水井协调员马马杜·迪恩（右三）帮助村民取水。新华社记者 韩旭 摄

塞内加尔位于非洲西部，毗邻撒哈拉沙漠，其中部和东部地区多为半沙漠地带，旱季气温高达45摄氏度。和偏远地区很多村庄一样，迪恩所在的久尔贝勒区泰内富勒村曾长期面临严重缺水。

“过去，我们每天要步行1.5公里，到邻村的深井取水，有时要从凌晨排队到午夜，”迪恩回忆道。

2018年，中方打井项目组到泰内富勒村开始施工，迪恩参加了施工队。水井落成后，他又被雇为协调员，负责水井维护工作。现在，他每天清晨6点准时起床，检查机房设备，定期爬上近20米高的水塔，清理储水池。

“这口‘幸福井’让我们吃上了放心水，我们的生活变好了。”从“挖井人”到“守井人”，迪恩亲眼见证了这口“幸福井”为整个村庄带来的可喜变化，他相信“塞中友谊地久天长”，中非合作会“为孩子们带来美好幸福的未来”。

2023年3月20日，在塞内加尔久尔贝勒区的泰内富勒村，村民将取到的水运回家。新华社记者 王子正 摄

汩汩清水滋润干涸的土地，更滋润人们的心田。塞内加尔外国记者协会秘书长阿卜杜拉耶·巴说：“我亲自去过那些村落，看到中国帮助修建的水井极大改善了当地供水状况，改善了村民的生活，为塞内加尔民生改善作出了巨大贡献。”

干旱农田的“及时雨”

7月22日，津巴布韦东马绍纳兰省马胡塞夸镇，伴随机器的巨大轰鸣声和村民们的欢呼声，地下水喷涌而出。这是中国援津300口水井项目开挖的第一口井。

“有了这口井，我们终于能用上干净安全的水了!”村民提莎·查恩加激动地说道，更重要的是，“‘中国井’为农田灌溉提供了宝贵水源”。

受厄尔尼诺现象影响，今年南部非洲国家再次遭遇严重干旱。被誉为“面包篮子”的农业大国津巴布韦因此面临严重的粮食安全挑战。农业和畜牧业是东马绍纳兰省的经济支柱，但持续干旱让当地农户几乎陷入绝境。蔬菜种植户塔滕达·钦姆旺达告诉记者，她每天都需步行很远的距离去取水。

为了应对旱灾，中国决定为受灾严重的津巴布韦中部省以及东部的马尼卡兰省、马斯温戈省、东马绍纳兰省援建300口水井。

打井并不容易。中国地质工程集团援津灾后打井项目现场管理组组长刘广成告诉记者，持续干旱和降雨量减少，导致地下水补给严重不足，寻找合适的打井点位非常耗时，偏远地区本就道路状况差、移动通信缺失，更加大了施工难度。为了缓解当地民众用水难这个问题，中国建设者全力以赴。

“这些水井将显著缓解4个重灾省份的用水危机，不仅能拯救牲畜、浇灌农田，还将成为当地灾后重建的坚实基础。”津巴布韦地方政府和公共工程部长丹尼尔·加鲁韦说，“中国是津巴布韦坚定不移的朋友。”

中国驻津巴布韦大使周鼎说，过去十年，中国已为津巴布韦建设1000多口水井，为约40万民众提供了生活和农业灌溉用水，并创造了数千个就业岗位。

7月22日，工人在津巴布韦东马绍纳兰省举行的中国援津巴布韦300口水井项目开工仪式上钻井。新华社发

津巴布韦经济学家保罗·穆索扎表示，乡村打井工程不仅满足了生活用水需求，还为农业和畜牧业发展提供了稳定保障，给当地经济带来活力，“这正体现了习近平主席所提出的真实亲诚理念”。

真实亲诚为民生

在卢旺达，中国援助的200口水井为民众提供稳定、充足的清洁饮用水，并服务农业灌溉；在坦桑尼亚，姆万扎卫星城供水项目自2019年11月投产以来，已为当地约15万居民解决了用水难题，用水成本降至原来的五分之一；在肯尼亚，卡瑞曼纽大坝供水项目于2022年投入运行，极大缓解了首都内罗毕及周边城镇近百万人口的用水问题……

2022年4月11日，在卢旺达东方省加齐博区穆拉姆比，工作人员检查一口中国援建的水井。新华社发

问渠那得清如许，为有源头活水来。一个又一个“放心水”项目，同中非落实“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”的诸多措施一样，改变了非洲国家基础设施面貌和公共服务水平，扎扎实实造福当地民众的生活。

坦桑尼亚教育、科学与技术部副常务秘书詹姆斯·姆多埃说，“中国在实施这些项目时了解非洲国家真实需求，与当地政府和社区充分沟通，确保项目切实解决问题。真诚务实的合作方式体现了对非洲合作伙伴的尊重。”

姆多埃认为，中国不仅提供资金和技术支持，还特别注重培养当地的专业人才，以确保项目的可持续性，这就不仅有助于解决当前问题，还提升了非洲国家的自主发展能力。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，中非合作项目注重当地人民的福祉，超越简单的经济利益考量。“这种‘义’先于‘利’的做法，体现了中国对非洲的真诚关怀，赢得了非洲国家的广泛赞誉，更激发了双方在更多领域开展合作的意愿。”

莫西说：“真实亲诚理念为中非合作注入了新活力，中非合作为南南合作树立了新典范。中非合作的不断深化，不仅推动了双方的共同发展，也为世界和平与繁荣做出了积极贡献。”

津巴布韦经济学家保罗·穆索扎说，中非双方信任基础坚实，合作广泛且富有成效，“中非合作已经成为国际合作的样本，并将继续促进全球和平与发展”。

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