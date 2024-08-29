人民网开罗8月28日电 （记者黄培昭、沈小晓，通讯员张雷、高思峰）埃及首都开罗，吉萨金字塔群雄伟壮观，金字塔边的庞大狮身人面像，面向东方目视着太阳从尼罗河畔冉冉升起。

当地时间8月28日中午时分，受邀参加首届埃及航展的中国空军1架运-20与八一飞行表演队6架歼-10表演机，编队飞越金字塔，在空中拉出象征中埃两国国旗颜色的六道彩烟。

之后，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机编组大箭队，拉出彩烟再次飞越金字塔；随后，运-20间隔完成飞越。吉萨金字塔景区内，观众不断挥手致意，争相合影留念。这一刻，历史文化与现代科技相融，以壮美姿态在新时代相遇。

“这是文明的融合，是和平的见证，也是友谊的升华！”空中编队返回机场后，空军八一飞行表演队队长李斌走出座舱，激动地说：“金字塔是古埃及文明的象征，‘鲲鹏’运-20和‘猛龙’歼-10，是中国传统文化中祥瑞与美好的象征。今天，中国空军运-20、歼-10表演机与金字塔历史性‘同框’，跨越万里架起交流的纽带，拉近时空定格美好的瞬间。”

“鲲鹏”展翅，奋飞万里。运-20跨越崇山峻岭、飞过海洋沙漠而来。运-20飞行员庞荣奇介绍，这架运-20曾远赴汤加执行运送救援物资任务，他们机组也十多次驾驶运-20参加国际人道主义救援、接运在韩烈士遗骸回国等重大任务，航迹遍布多个大洲。

“这是运-20首次在国外飞行表演，特别是与歼-10表演机编队飞越金字塔，既带来了遥远东方的问候，也飞出了中埃两国共同拥有的美好航迹。比时间永恒的是金字塔，坚信我们的友谊与信任将跨越时空和国界，如金字塔一样历久弥坚，真诚相待、出入相友。”庞荣奇说。

1956年5月30日，中埃两国建立正式外交关系，埃及成为首个同新中国建交的阿拉伯和非洲国家。今天，中国空军飞机飞越金字塔，以特殊的方式将两种文明联系在一起，成为两国人民深厚情谊的美丽见证。

军事专家王明志接受采访时表示，中国和埃及是传统友好国家，今年又是中埃建立全面战略伙伴关系10周年，以参加埃及航展为契机，运-20和八一飞行表演队以礼仪编队飞越金字塔，从遥远的东方捎来中国政府和中国人民对埃及人民的敬意和问候，是传播友谊、彰显和平的完美呈现。

应埃及空军邀请，中国空军1架运-20、7架八一飞行表演队歼-10表演机将参加于9月3日至5日举办的首届埃及航展。航展期间，运-20还将在埃及阿拉曼机场进行海外飞行“首秀”，并进行静态展示。

此前，空军新闻发言人谢鹏介绍，这是空军八一飞行表演队首次前往非洲国家进行飞行表演，也是表演队历次出国表演航程最远的一次。运-20与歼-10表演机共舞蓝天，充分展现中国空军自信开放的风采姿态，必将进一步密切两国两军文化交流和友好互动。

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