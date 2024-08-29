新华社卢萨卡8月28日电（记者彭立军）位于赞比亚中央省卡布韦的穆隆古希纺织厂日前举行仪式，庆祝首批用于恢复生产的机械设备运抵厂区。这标志着这家停产的中国和赞比亚合资纺织厂复产在望。

赞比亚商贸工部长奇波卡·穆伦加、赞比亚中央省省长姆瓦巴希克·恩库卢库萨等赞政府官员、行业代表、当地民众等数百人参加活动。

穆伦加表示，穆隆古希纺织厂将带动中央省及附近地区经济发展，不仅直接创造约500个就业岗位，还有助于振兴赞比亚棉花产业。该厂还计划建设太阳能电站，除保证自身生产用电外，也将向缺电地区输送富余电力。

穆隆古希纺织厂董事长王传远表示，穆隆古希纺织厂将全面更新旧设备，采用数码印花等国际市场先进印染技术，用实际行动践行“支持非洲工业化倡议”，助力改善卡布韦地区居民生活水平。

赞比亚发展署署长阿尔伯特·哈尔万帕说，穆隆古希纺织厂复产对赞比亚政府和民众来说是“重要里程碑”，期待赞中两国在各领域长期保持互利互惠合作。

穆隆古希纺织厂1978年开工建设，曾是赞比亚最大的纺织类企业之一，2007年停产。

2023年9月，赞比亚总统希奇莱马对中国进行国事访问，两国决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系，并就重新激活穆隆古希纺织厂达成共识。

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