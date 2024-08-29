新华社布鲁塞尔8月28日电 综述｜中国游客探索多元欧洲 东道主热情相迎

新华社记者崇大海

往年进入暑期，法国、德国、意大利等欧洲国家常常是国人的热门旅游目的地。而近年来，有越来越多的中国游客开始对欧洲其他一些小众国家感兴趣，并尝试从快节奏的“打卡游”转向慢节奏的“休闲游”。

位于亚得里亚海滨的克罗地亚以其旖旎风光、厚重历史和丰富的文化，正在吸引越来越多的中国游客。克罗地亚国家旅游局企业传播部主任克里斯蒂娜·马米奇表示，截至今年8月21日，入境克罗地亚的中国游客数量达9．7万人次，较去年同期增长93％。马米奇说，目前的中国游客数量还没有恢复到疫情前水平，克方将尽最大努力欢迎中国游客，为中国游客在克罗地亚停留期间提供便利。

同样位于亚得里亚海滨的阿尔巴尼亚近年来热度也不断上升。据统计，今年1月到7月，到阿尔巴尼亚旅游的中国游客数量达到1．3万人，同比增长118．6％。在阿尔巴尼亚当了多年导游的华人青年陈硕对记者表示，相比其他欧洲目的地，阿尔巴尼亚的旅游成本更低，提供了极具性价比的食宿体验。同时阿尔巴尼亚的多元文化与丰富历史也是吸引中国游客的重要原因，加之当地人热情好客，给中国游客留下了美好印象。

巴尔干地区古城萨拉热窝及其所在的波黑近来也成为中国游客的“新宠”。据波黑国家统计局最新数据显示，截至今年6月，波黑共迎来2．9万多名中国游客，已接近去年全年的中国游客到访量。萨拉热窝市博物馆馆长因迪拉·库丘克－索尔古奇表示，中国游客对萨拉热窝的历史有着浓厚兴趣，而当地民众也非常欢迎更多中国人前来观光。

凭借恬静的水乡美景，有着“荷兰威尼斯”美誉的羊角村如今也跃升为中国游客赴荷兰旅游的热门目的地。荷兰旅游局形象大使、羊角村村长盖比说，过去中国游客大多以旅游团的形式来访，而如今更多中国年轻游客选择自由行。“现在，中国客人在羊角村停留的时间更长，更愿意深入体验羊角村的风土民情。”

据希腊当地的华人旅行社导游介绍，目前中国游客来希腊的旅游方式也日趋多元化，自助游、深度游、休闲游的比例大幅提升。有的游客会专门到希腊体验帆船、帆板、潜水、海钓等项目，也有游客选择乘坐邮轮在爱琴海上进行“跳岛游”，以更好享受当地的“慢时光”。

随着出国游的中国人越来越多，不少欧洲国家也嗅到商机，通过探索新合作模式与改进服务，来为中国游客提供更好的旅游体验。

捷克旅游局局长弗朗齐歇克·赖斯米勒表示，今年一季度起，中国游客数量逐渐增长。二季度北京—布拉格直飞航线恢复后，中国游客数量同比增长125．7％，成为外国游客中增幅最大的群体。

为进一步推广捷克旅游资源，捷克旅游局还特地邀请了几位中国网红旅行博主，以期通过他们的亲身体验向中国民众展示捷克的文化传统以及布拉格、卡罗维发利、克鲁姆洛夫等经典景点和小众景点。

陈硕介绍说，为了给前往阿尔巴尼亚的中国游客带来更佳的旅游体验，他们聘用了会说中文的导游并加以培训，同时根据中国游客的兴趣和需求，量身定制行程，并与中国的旅行社和在线平台密切合作，使中国游客能在游览过程中有更大收获。

今年4月以来，中国多家航空公司开通了直飞雅典的航线，随着直航运力的提升，暑期到希腊旅游的中国游客人数不断增加。为方便中国游客，希腊雅典国际机场还增设了中文引导标识，并推出两台能够提供中文服务的机器人。

芬兰首都赫尔辛基机场运营公司Finavia的媒体代表内莉·科斯基迈基表示，赫尔辛基机场热烈欢迎来自中国的游客，机场通过设立中文标识指示牌、让机场商店支持支付宝、给中国团体游客安排团体安检等细节，希望令中国游客感受到机场的贴心服务。“我们也正积极与中国航空公司商谈，争取今后增加赫尔辛基与中国间的航班往来。”

(责编：崔越、刘叶婷)