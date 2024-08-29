新华社莫罗尼8月28日电（记者凌馨 王冠森）科摩罗国家疟疾防治中心主任哈吉拉·阿卜杜勒拉蒂夫27日在首都莫罗尼对新华社记者表示，感谢中国一直以来为科摩罗防治和抗击疟疾疫情所提供的技术支持，期待在科中两国专家共同努力下，科摩罗能早日实现彻底消除疟疾目标。

据悉，由广州中医药大学派遣的中国援科摩罗第二期抗疟技术援助项目组成员已于近日抵达科摩罗，开展为期三年的防抗疟工作。项目组包括两名中方医疗专家和一名实验室技术员。

哈吉拉·阿卜杜勒拉蒂夫表示，中国对科抗疟技术援助始于2006年，在中方前期援助下，科摩罗莫埃利岛和昂儒昂岛的本土病例已经清零。但过去两三年，受新冠疫情等因素影响，首都所在的大科摩罗岛疟疾病例仍有反弹。希望随着中方专家团队的到来和科中两国间的协同努力，科摩罗民生福祉能得以不断增进，尽早在科全境实现彻底消除疟疾目标。

据援助项目组现场负责人陈银环介绍，短期内，项目组将根据既有物资，开展区域性全民服药，尽快控制大科摩罗岛的疟疾流行形势；同时，项目组将与科摩罗卫生部、科国家疟疾防治中心等相关部门加强中长期合作，共同组织开展全民服药、群防群治、本地医护人员培训以及民众健康教育等工作。

中国驻科摩罗大使郭志军在此前举行的项目组欢迎会上表示，中国援科第二期抗疟技术援助项目是中非合作论坛框架下的重要双边合作成果，相信将有力遏制疫情反弹，帮助科摩罗实现彻底消除疟疾目标，保障科人民生命健康。

科摩罗位于非洲大陆以东的莫桑比克海峡北端，是世界上最不发达的国家之一。数据显示，2006年，科摩罗全国约80万人口中，疟疾确诊病例曾高达10.8万例。

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