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中方敦促外国军队结束在叙非法军事存在

2024年08月29日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月28日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽28日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上表示，中方敦促以色列停止袭击叙利亚，敦促外国军队结束在叙非法军事存在，期待域外大国为推动地区局势降温发挥建设性作用。

　　耿爽表示，要坚定维护叙利亚主权和领土完整。中方呼吁有关各方保持最大克制，为维护包括叙利亚在内的地区国家稳定做出切实努力。

　　耿爽说，要坚持政治解决叙利亚问题大方向不动摇。中方支持联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒按照“叙人主导、叙人所有”的原则继续做各方工作，也期待现有各项对话机制能相互协作，在同叙利亚政府沟通协商的基础上，为政治解决提供助力。中方支持叙政府加大反恐力度，呼吁国际社会根据国际法和安理会决议，以零容忍的态度合力打击叙利亚境内的恐怖势力。

　　耿爽强调，要推动叙利亚人道局势的根本改善。在叙利亚政府和联合国的共同努力下，跨境救援机制已实现稳定运行。中方敦促有关方面展示灵活，为恢复跨线救援做出努力。中方呼吁捐助方落实援助承诺，保障叙利亚全境的人道项目都能获得充足的资金支持。单边制裁和非法资源掠夺严重削弱了叙利亚经济恢复和社会发展能力，必须立即停止。

(责编：崔越、刘叶婷)

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