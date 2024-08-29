本报记者 李 墨

斯里兰卡中央银行公布的最新数据显示，今年上半年，斯里兰卡旅游业收入超过15.5亿美元，吸引游客超过100万人次，分别同比增长77.9%和61.7%。斯里兰卡旅游局表示，力争2024年入境游客人数超过230万人次。

斯里兰卡是南亚地区最大的岛屿国家，拥有丰富的旅游资源，被誉为“印度洋上的明珠”。从古朴庄严的佛牙寺、锡吉里耶古城，到风光优美的本托塔海滩、雅拉国家公园，斯里兰卡的人文历史、自然风貌，给不少游客带来独特的观光体验。目前，旅游业已成为斯里兰卡第三大外汇收入来源和经济发展的重要引擎。

近年来，斯里兰卡努力挖掘旅游资源潜力，探索发展“有韧性的旅游业”。行业组织“斯里兰卡旅游业联盟”推出了包含6个项目、17项措施的“韧性行动计划”，致力于为旅游企业提供及时准确的行业信息和分析数据，帮助企业开展从业者技能培训，并整合行业资源进行宣传推广等。斯里兰卡设立专门部门加强环境保护制度建设和执法力度，以打造可持续旅游目的地，避免因过度开发造成环境破坏和资源枯竭，相关项目得到了联合国开发计划署和亚洲开发银行等国际机构的支持和投资。

斯里兰卡旅游局持续开展主题为“斯里兰卡，你会再来”的全球宣介活动，同时重视应用现代推广技术和数字科技，通过与具有影响力的网络媒体和博主建立合作关系，以更具深度和亲和力的叙事方式激发受众兴趣，吸引更多游客到访斯里兰卡。

斯里兰卡内阁近日宣布，自今年10月1日起将向包括中国在内的35个国家的游客实施免签入境，该政策将试行6个月。斯里兰卡内阁发言人班杜拉·古纳瓦德纳表示，此举旨在促进旅游业发展、重振经济。

中国是斯里兰卡的第五大海外客源国。今年以来，斯里兰卡旅游局陆续在南京、武汉、厦门等多地举办大型路演活动，推介斯里兰卡丰富的旅游资源，与中国旅游机构探讨加强旅游合作。斯里兰卡旅游局中国市场负责人钦塔卡表示，将力争实现2025年赴斯里兰卡旅游的中国游客达到100万人次的目标。斯里兰卡驻上海总领事馆总领事阿努若·费喃多表示，相信会有越来越多中国游客到访斯里兰卡。

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)